La UE activa la alerta por un componente tóxico en ésta fruta: se vende en España

La Unión Europea ha activado una alerta alimentaria grave tras detectar niveles excesivos de un insecticida en nectarinas procedentes de España, un hallazgo que ha obligado a retirar esta fruta antes de su llegada al consumidor final. La notificación se emitió a través del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF).

Nectarina, la fruta afectada

Según el aviso publicado el 19 de enero, los análisis realizados a un lote de esta fruta revelaron una concentración de acetamiprid muy superior a la permitida. En concreto, se detectaron 0,27 mg/kg, cuando el límite máximo autorizado por la normativa europea es de 0,08 mg/kg. Este compuesto se emplea habitualmente para combatir plagas en cultivos agrícolas, pero su uso por encima de los valores legales puede suponer riesgos para la salud.

El cargamento tenía como destino Italia, país que actuó como notificante tras interceptar el producto durante un control fronterizo. Fue en esas inspecciones de seguridad alimentaria donde se identificó el incumplimiento, lo que llevó a las autoridades a bloquear la distribución del lote afectado.

Producto retirado hasta nuevo aviso

Como medida preventiva, se ordenó la retirada inmediata de las nectarinas para evitar que llegaran a supermercados y fruterías. Aunque el informe no detalla ni el origen exacto del productor ni la identificación concreta del lote, sí confirma que el producto ha sido retirado del circuito comercial, descartando riesgos para los consumidores.

El RASFF es el principal mecanismo de vigilancia alimentaria de la UE y permite un intercambio rápido de información entre los Estados miembros cuando se detectan alimentos o piensos que no cumplen la normativa. Las alertas se trasladan a las autoridades nacionales competentes, como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en el caso de España.

Este sistema, en funcionamiento desde 1979, tiene como objetivo prevenir la llegada al consumo humano de productos inseguros y actuar con rapidez ante posibles amenazas para la salud pública, garantizando así un alto nivel de protección alimentaria en toda la Unión Europea.