Ni cerdo ni ternera: una carnicería leonesa vende osobuco, entrecots y hamburguesas de un animal insólito

La carne de res es un clásico que nunca falla. Puede prepararse en guiso, a la plancha o en forma de hamburguesa. Jugosa, tierna, con un simple toque de sal y pimienta basta para sorprender a cualquier invitado en la mesa.

En la mayoría de carnicerías se encuentran los cortes de siempre. Pero en León hay una que se sale de lo común: ofrece una variedad que no gusta a todo el mundo y que muchos rechazan con sólo escuchar su nombre.

Esta es la carnicería que vende una carne que muchos rechazan con sólo escuchar su nombre

La carnicería La Despensa de John Wayne, gestionada por Cárnicos Leoneses y ubicada en la ciudad de León, destaca por su apuesta por la carne de potro. Se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan carne de caballo o de potro en España. No se trata de una novedad, durante décadas fue habitual en la provincia leonesa, aunque con el tiempo fue perdiendo espacio frente a la ternera y el cerdo.

El catálogo es amplio, se pueden pedir hamburguesas elaboradas de forma artesanal, carne picada lista para guisos, filetes preparados para la plancha y hasta opciones pensadas para perros, con carne natural de potro. Todo ello se ofrece tanto en tienda física como en formato online, con envíos a domicilio a partir de 60 euros.

El consumidor curioso encuentra aquí una alternativa que rompe la rutina y, al mismo tiempo, recupera un producto con raíces históricas en la región.

¿Cuáles son los beneficios de comer carne de potro?

Lo que muchos no saben es que esta carne ofrece ventajas evidentes. Es magra, con bajo contenido graso y calórico. Su riqueza en hierro hemo, el que mejor asimila el cuerpo, ayuda a prevenir y tratar la anemia. Aporta proteínas de calidad, esenciales para quienes buscan mantener o aumentar la masa muscular.

Otro de sus puntos fuertes es la presencia de ácidos grasos Omega-3, poco comunes en carnes rojas y muy apreciados para la salud cardiovascular. También contiene vitaminas del grupo B y minerales como fósforo, zinc y magnesio, que refuerzan el sistema inmunitario y contribuyen al buen estado de los huesos.

Además, es una carne de fácil digestión. Su textura tierna y jugosa la hace apta para personas con sistemas digestivos delicados, y su sabor, más suave y ligeramente dulce que el de la res, resulta agradable incluso para quienes la prueban por primera vez.

¿La carne de potro se cocina igual que la de res?

En la cocina, la diferencia es notable. El potro tiene menos grasa, por lo que conviene no abusar del fuego si se prepara a la plancha o a la brasa. Un exceso de cocción puede resecarla. Por eso, los expertos recomiendan cocinarla al punto justo y disfrutarla en el momento.

En crudo es muy apreciada. Su ternura y sabor delicado la convierten en una excelente candidata para carpaccios o steak tartar. También funciona en guisos, albóndigas o hamburguesas, donde se integra sin problemas y aporta una textura distinta a la de la carne de vaca.