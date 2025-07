La mejor carne del mundo no es Wagyu: se produce en España y lo confirma Gordon Ramsay

Gordon Ramsey es uno de los mejores cocineros del mundo que habla alto y claro sobre el lugar del mundo en el que se produce una carne más deliciosa que el Wagyu. Este tipo de carne japonesa ha ganado mucho peso en los restaurantes de medio mundo. Detrás de ella, hay, como en todo en la vida, una buena plataforma de marketing que han convertido a este producto, japonés, en uno de los más codiciados. Si bien es innegable que estamos ante un producto de alta calidad, quizás no sea tan bueno como parece.

En lugar de este tipo de carne, podemos tener la clave de un sabor del todo inesperado de la mano de unos expertos en este tipo de ingrediente que quizás nos queden más cerca de lo que imaginamos. Ramsey no duda en recorrer el mundo, en busca de productos de primera calidad que pueden acabar siendo más próximos a nuestro país de lo que pensábamos. Este hombre que ha probado los mejores manjares del mundo ha descubierto la grandeza de una carne que supera, con creces, a la de Wagyu y está empezando a tener repercusión mundial.

No es Wagyu la mejor carne del mundo

Tiene fama de ser la mejor carne del mundo, su nombre despierta interés, pero aún más, la manera en la que se produce. Todo lo que llega de Japón parece que se ha impregnado por un aura de excelencia que puede ser clave, sin duda alguna, estaremos ante un tipo de elemento que puede ser excepcional.

Los expertos de la Finca Santa Rosalia nos explican que: «Wagyu [ 和牛 ] en japonés quiere decir «res japonesa». Se trata, por tanto, de la raza de ganado vacuno autóctona y propia del país del Sol Naciente. Se cree que las vacas wagyu tienen ese nivel de grasa por una cuestión de supervivencia. En Japón los inviernos son fríos y los pastos no son especialmente ricos en vitamina A. Se estima que en algún momento de la evolución lograron la capacidad de incrementar de forma propia la producción de grasa intramuscular, que a día de hoy es lo característica de esta raza».

Hay un total de 4 razas propias entre les cuales destaca: «Originariamente era un animal usado para las labores del campo, que aparece mencionado en textos japoneses tan pronto como el siglo II de nuestra era. Más tarde, durante el período Meiji (siglo XIX) la raza se mejoró, cruzándola con otras variedades extranjeras, para destinarla a la producción de carne. La res japonesa negra se certificó como vacuno autóctono japonés en 1944 y es el tipo de res más común en Japón, representando más de un 90% del total de ganado vacuno autóctono japonés. Su carne se caracteriza para tener un alto índice de veteado (también llamado infiltración o marmoleado). Es la que pace en nuestra finca de Vizmalo, y también la única que puede dar auténtica carne de Kobe. La carne de wagyu Tajima suele ser denominada habitualmente como carne de Kobe, ya que la raza es originaria de esa parte de Japón, en la que la escarpada orografía permitió que no se cruzara con otros animales durante siglos y mantuviera unas características únicas. Pero, como hemos avanzado al principio y veremos luego en detalle, desde 2015, para poder disfrutar del certificado de carne de Kobe no basta con proceder de esta raza, sino cumplir una serie de requisitos administrativos y técnicos». Pero esta no es la mejor carne del mundo, pese a todo lo que la rodea, tenemos en España una carne que ha conquistado al mismísimo Gordon Ramsey.

Se produce en España y lo ha confirmado Gordon Ramsey

La carne de Galicia ha hecho que el propio Ramsey sea un fiel seguidor de este producto de primera calidad que tenemos muy cerca de casa. Los pastos que tenemos en nuestro país, junto con estas razas autóctonas que hacen de este producto un manjar sin precedentes han hecho que este cocinero se rinda ante un buen entrecot de ternera gallega.

Los expertos del blog de Ternera Gallega nos explica cómo es esta carne: «La carne amparada por la IGP Ternera Gallega presenta unas características sensoriales específicas y excepcionales, como consecuencia de que procede de animales jóvenes, principalmente de la raza Rubia Gallega y sus cruces (excelente por su aptitud cárnica), con una alimentación tradicional de máxima calidad (leche materna, forrajes, concentrados de origen exclusivamente vegetal), y por el peculiar manejo y sistema de producción de los ganaderos gallegos (explotaciones familiares con mano de obra propia). La carne de Ternera Gallega varía de un color rosa claro, en el caso de ternera, hasta un rojo suave, en el caso del añojo. Al corte presenta un aspecto magro, de consistencia firme, ligeramente húmedo y brillante, con grasa de color blanco nacarado y suaves irisaciones amarillentas, distribuida homogéneamente. Su textura es suave y con músculo de grano fino. Es una carne que destaca por su intenso y agradable sabor, con una extraordinaria terneza, jugosidad y suculencia. En definitiva, Ternera Gallega, y sobre todo Ternera Gallega Suprema, es una carne para paladares exquisitos y exigentes, que buscan sensaciones únicas y especiales en una carne de vacuno».