Gordon Ramsay opina de la comida española y el ‘cabreo’ de la gente es monumental

El famoso chef Gordon Ramsay ha generado una gran polémica con sus recientes declaraciones sobre la gastronomía española e italiana. En un episodio del programa ‘Gordon, Gino y Fred, ¡Viva España!’, el carismático cocinero expresó su preferencia por la comida española sobre la italiana, lo que no tardó en desencadenar una ola de reacciones, especialmente entre los italianos. Hay gente que se siente ofendida, pues considera que se ha basado en un rasgo muy básico para dictar su veredicto. Gordon insiste en que en España hay unas tapas estupendas y el público le ha recordado que este plato es una simple anécdota comprado con la cantidad de creaciones que hay en nuestro país.

El presentador británico, acompañado por el chef italiano Gino D’Acampo y el francés Fred Sirieix, viajó por Andalucía y Galicia para explorar los platos más típicos de estas regiones. El programa, emitido por la cadena ITVX, ha llevado al trío de cocineros a diversos destinos culinarios en el pasado, incluyendo Francia, Italia, Escocia, Marruecos y Grecia. En esta ocasión, Ramsay se mostró particularmente impresionado por la riqueza y diversidad de la cocina española. Ta directo como siempre, dio unas declaraciones que ahora le han costado un disgusto, demostrando así que nunca llueve a gusto de todos.

En un vídeo promocional compartido en TikTok, se puede ver a Ramsay elogiando la gastronomía española, provocando una reacción inmediata de su compañero D’Acampo. «Espero que no vayas a decirme que es la mejor cocina como cuando estuvimos en Grecia», le dijo D’Acampo, visiblemente incómodo. A lo que Ramsay respondió sin titubeos: «Estoy diciendo que la cocina española está superando a la cocina italiana». Fred Sirieix, por su parte, apoyó a Ramsay afirmando que «a todo el mundo le gusta la comida española, la gente ama las tapas».

D’Acampo no tardó en replicar, cuestionando la coherencia de Ramsay: «Si esto es así, entonces ¿por qué no paras de abrir restaurantes italianos y pizzerías? Abre entonces un bar de tapas que se llame Gordon’s Tapas». Esta discusión no solo se quedó en el set, sino que se trasladó a las redes sociales, donde los seguidores del programa se sumaron al debate.

Así ha reaccionado el público

El apartado de comentarios del vídeo en TikTok se llenó rápidamente de opiniones divididas. Mientras algunos usuarios defendían la postura de Ramsay, otros se mostraron críticos. Una usuaria señaló: «Son chefs y creen que las tapas es un tipo de cocina en vez de una cantidad». Otro comentario destacaba: «La cocina española es la mejor y el mundo no lo sabe» porque los platos más conocidos, como la paella, «son para turistas».

La rivalidad culinaria entre España e Italia es legendaria. Ambos países se enorgullecen de sus ricas tradiciones gastronómicas y sus platos emblemáticos, lo que ha alimentado un debate apasionado sobre cuál es mejor. La preferencia de Gordon Ramsay por la comida española en este contexto no es solo una opinión personal, también es una contribución a un largo y ferviente debate que probablemente nunca tendrá un ganador claro.

Sus declaraciones han tenido repercusión en la prensa internacional. La polémica subraya cómo la fama y las opiniones de figuras públicas pueden avivar discusiones sobre temas profundamente arraigados en la cultura y la identidad nacional. Gracias a este asunto, el británico ha ganado mucho peso en nuestro país y no se descarta que participe en algún programa para seguir argumentando su punto de vista.

La buena reputación de Gordon Ramsay

Gordon Ramsay, con su estilo directo y a menudo controvertido, ha vuelto a llamar la atención de la prensa internacional. Mientras que algunos pueden estar de acuerdo con su valoración, otros la consideran una afrenta a la tradición culinaria italiana.

Lo cierto es que este debate probablemente continuará, alimentado por las opiniones apasionadas de chefs, críticos gastronómicos y aficionados a la buena mesa de todo el mundo. Lo que queda claro es que tanto la cocina española como la italiana seguirán deleitando paladares y generando pasiones, cada una con sus propias virtudes y encantos incomparables.

No podemos olvidar que los comentarios del chef británico tienen mucho peso a nivel internacional, pues su programa ha despertado el interés de espectadores muy diversos. Gracias a esto ha ganado bastante dinero, pero él promete que lo único que le importa es la calidad, no le interesa ser rico. Por eso opina libremente sobre los aspectos que considera oportunos. La libertad es su bandera.

En una de sus entrevistas explicó por qué no acepta estar sujeto a nada: no quiere desgastarse. «Mira, he trabajado con algunos cocineros geniales. He visto a Ferran Adrià acabar consumido en El Bulli hasta que dijo: Stop, se acabó. Y este hombre estaba cocinando cinco o diez años por delante de cualquier otra persona en el planeta», declaró con total sinceridad.