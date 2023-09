Esta polémica opinión de este conocido chef sobre la comida española que ha enfurecido a los de su gremio

Las redes sociales son un escaparate perfecto para muchos famosos, pero algunos todavía no saben desenvolverse con soltura. Un conocido chef se ha convertido en tendencia después de desvelar su opinión sobre la gastronomía española. Estamos hablando de Gordon Ramsay, quien nunca se ha caracterizado por ser un rostro prudente o discreto. Todo el mundo está hablando de él porque ha mantenido una conversación con uno de sus compañeros y sus palabras han sido muy tajantes.

A pesar de las polémicas que salpican a su personaje público, nadie puede negar que Gordon Ramsay es uno de los cocineros más importantes del momento. Es cierto que su fama como presentador de televisión le ha ayudado a dar publicidad a sus negocios, pero todo el mundo sabe que sus restaurantes han triunfado. Tanto es así que a lo largo de su carrera ha conseguido 17 estrechas Michelin, a pesar de que solo conserva siete.

La última polémica de Gordon Ramsay

¿Qué ha pasado para que todo el mundo esté hablando de Gordon Ramsay? Tenemos la respuesta. Ha mantenido un debate con el famoso Gino D’Acampo, un cocinero italiano que también tiene muy buena reputación. Gordon ha sido muy claro: ha dado su opinión y no estaba dispuesto a escuchar ningún matiz. Esto ha hecho que Gino se sienta ofendido, a pesar de que ha sabido guardar la compostura para no generar ninguna tensión extra.

Todo el mundo sabe que Gordon Ramsay ha nacido para crear espectáculo, por eso le han propuesto grabar un nuevo programa que tiene mucho que ver con España. Se llama ‘Gordon, Gino y Fred ¡Viva España!’ y está teniendo muy buena acogida. Este espacio se emite en la cadena británica ITVX. Gordon se ha visto obligado a compartir protagonismo con dos compañeros: Gino D’Acampo y el francés Fred Sirieix. Este es el contexto de la última polémica.

El acalorado debate de Gordon con sus compañeros

El programa ‘Gordon, Gino y Fred ¡Viva España!’ se dedica a recorrer varias localidades en busca de la mejor gastronomía. El británico considera que España debe ostentar el primer puesto y su compañero Gino D’Acampo, de origen italiano, no está de acuerdo. “Yo creo que la cocina española, honestamente, es mejor que la italiana, en mi opinión”, ha dicho Gordon sin tener en cuenta la nacionalidad de Gino. A pesar de que ha sabido guardas las formas, no se ha quedado callado.

“Yo me voy de aquí”

La situación no solo ha sido tensa por el comentario de Gordon, Fred Sirieix le ha dado la razón diciendo: “La gente ama la comida española y las tapas”. En ese momento, el italiano se ha plantado advirtiendo al quipo. “Si te atreves a decir que la cocina española es la mejor del mundo, yo me voy de aquí. Si piensas eso, ¿por qué se siguen abriendo por todo el mundo restaurantes italianos y pizzerías y no tantos restaurantes españoles?”, ha preguntado.

El nuevo programa de Gordon Ramsay está arrasando gracias a la repercusión que ha tenido en las redes. Este suceso ha generado todo tipo de comentarios y ha abierto una polémica que sigue sin resolverse.