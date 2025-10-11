De madrugada y cuando el nivel de alerta había sido reducido, la DANA Alice ha descargado 100 litros en cuatro horas de los 191 que ha precipitado en la localidad de Pilar de la Horadada (Alicante), y ha provocado el desalojo temporal de 17 familias, con un total de 75 personas. Los desalojados han vuelto a sus viviendas. Los efectos de la lluvia pueden verse en el vídeo que ilustra esta información. Pilar de la Horadada es la localidad más al sur de la provincia de Alicante. Y limita con la Región de Murcia.

Como se ve en el vídeo que ilustra esta información, las calles de Pilar de la Horadada se convirtieron en un río, en tanto que el túnel de la AP-7 tuvo que cerrarse al quedar anegado de una espesa y profunda lámina de agua que impedía el paso de los vehículos.

Las autoridades locales han estado en todo momento en contacto tanto con la Generalitat Valenciana como con la Diputación de Alicante. Y han establecido un Puesto de Mando Avanzado (PMA) en plena noche y ante la gravedad de la situación.

También, ha sido declarada la situación 1 del plan especial por riesgo de inundaciones. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que este viernes había visitado cuatro de los municipios con mayor riesgo de afección por la DANA en la denominada zona cero, se ha trasladado a Pilar de la Horadada la mañana de este sábado.

Las precipitaciones habían alcanzado los 91 litros en Pilar de la Horadada durante el día. Pero, al entrar la noche, en sólo cuatro horas, de las 00:00 a las 04:00 se ha producido el diluvio. Han resultado especialmente afectados los barrios de Almazora, Los Villena y Los Campillo, que es donde se ha tenido que proceder a los desalojos.

El municipio cuenta con dos salidas de ramblas. Una en el casco urbano, que ha aguantado. Y otra en el canal del trasvase Tajo-Segura. Esta última también ha aguantado, pero ha sido la que más ha padecido el incremento de las precipitaciones.