El PP denuncia el «silencio atronador» de Sánchez por no felicitar a Machado tras su Nobel de la Paz

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha denunciado este sábado el «silencio atronador» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros por no felicitar a la opositora venezolana María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz.

En declaraciones a los medios en Madrid, Muñoz ha lamentado «el silencio atronador de nuestro Gobierno, que no ha sido capaz de felicitar ni de darle la enhorabuena» a Machado, lo que demuestra que para Sánchez y sus ministros socialistas y radicales «pesan más esas condiciones económicas que gana Zapatero del régimen de Maduro», ha recalcado.

Asimismo, Muñoz ha reprobado el ataque que lanzó contra Machado y la Academia Sueca el ex vicepresidente segundo del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien escribió en redes sociales sobre este galardón: «Se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo. El año que viene que lo compartan Putin y Zelenski. Si ya total…», apostilló.

«Ver a un exvicepresidente del Gobierno de España comparar a María Corina Machado con Hitler es deleznable», ha afirmado Muñoz con relación a lo manifestado por Pablo Iglesias. «Identifica muy bien a qué tipo de personajes ha metido Pedro Sánchez en el Gobierno de nuestro país», ha añadido la portavoz del PP en el Congreso.

A diferencia de los socialcomunistas, Muñoz sí ha querido aprovechar la ocasión para volver a felicitar a Machado por su «merecido y justo premio Nobel de la Paz». Así, ha definido a la opositora del régimen de Nicolás Maduro como «una heroína del siglo XXI, un ejemplo para todas las mujeres y para todos los demócratas que defendemos la democracia liberal, la justicia y las libertades».

Además, la dirigente popular ha subrayado lo «irónico» que resulta ver a un ministro como Ángel Víctor Torres pedir hace una semana semejante galardón para el líder del PSOE «en lugar de estar más preocupado por la información que puede sacar la UCO de él», ha advertido sobre la investigación de la Guardia Civil relativa al ex presidente de Canarias y actual titular de Política Territorial en el caso de las mascarillas.

En cuanto a la corrupción que cerca al Gobierno, Muñoz ha recordado que esta semana «hemos visto sobres del Partido Socialista con dinero en metálico para pagar a Ábalos y Koldo, que sepamos, con un dinero de origen desconocido», «a la mano derecha de Pedro Sánchez referirse a mujeres como putas» o cómo «la Universidad Complutense se ha personado como perjudicada en el juicio contra Begoña Gómez».

“Hemos visto, en definitiva, cómo financiación irregular sobrevuela ya sobre las cabezas del PSOE. Entiendo que Pedro Sánchez podrá dormir poco estos días porque estamos todos expectantes de toda la nueva información que pueda ir saliendo», ha añadido.

«Abismales diferencias»

De otro lado, Muñoz ha contrapuesto la reacción del Gobierno andaluz ante «los fallos en un protocolo instaurado, por cierto, por María Jesús Montero siendo consejera, a la actitud del Ejecutivo de Sánchez con las pulseras antimaltrato defectuosas» en el escándalo destapado por OKDIARIO y que no se ha saldado con ningún dimisión.

En este sentido, ha puesto el acento en las «abismales diferencias» que hay entre «pedir disculpas a las mujeres que se han podido ver afectadas, reconocer el error y poner manos a la obra» y «taparlo durante más de un año» y «mentir» una vez descubiertos.

«Si la secretaria de Salud del PSOE quisiera ser justa, lo que tendría que hacer es exigir la dimisión de la ministra del Gobierno de España, como ha hecho la consejera de Salud de Andalucía», ha sentenciado Muñoz en referencia a la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero.