Mañana domingo, 12 de octubre, no es sólo un día festivo de por sí o de hecho, un día en el que son muchas las personas que no trabajan y descansan, sino que además se celebra el Día de la Hispanidad, por lo que muchos comercios estarán cerrados. De hecho, en muchas comunidades autónomas, lo normal es que las tiendas cierren, así que si deseas saber qué va a pasar toma nota porque te explicamos qué tiendas están abiertas el 12 de octubre: horario de IKEA, Zara, Decathlon y Leroy Merlin.

El 12 de octubre es una fecha marcada como festivo nacional en nuestro calendario laboral, pero este año al caer en domingo ha provocado que la mayoría de comunidades opten por celebrar el Día de la Hispanidad en domingo, aunque otras sí que han movido este día al lunes 13 de octubre. Entonces, ¿cómo afecta todo esto a los comercios?. Las comunidades que celebran el 12 de octubre moviendo el día al lunes son Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura, creando así un puente de tres días, pero además en otras comunidades, como Madrid, el 13 de octubre será laborable pero no lectivo, de modo que los colegios cerrarán, aunque los padres trabajen. Con ese panorama, y a las puertas de un fin de semana festivo algo desigual, surge la pregunta práctica: ¿qué harán cadenas como IKEA, Zara, Decathlon o Leroy Merlin?.

IKEA

La política de IKEA en España este año considera horarios especiales para domingos y días festivos. Entonces tanto mañana 12 de octubre (como el 13 en aquellas comunidades donde es festivo) las tiendas operarán bajo franjas reducidas, como de 10:00 a 19:00 horas o de 11:00 a 20:00 horas.

Pero no va a suceder en todas partes igual. Por ejemplo, en Madrid algunas tiendas tienden a abrir en festivos (con horario especial) mientras que en ciudades como Barcelona o Valencia cierran todos los domingos y este especialmente, no será menos. Por este motivo, si tienes en mente acudir a IKEA, conviene consultar con antelación la tienda concreta (a través de su web o app).

Zara

Zara, la cadena insignia de Inditex, también adapta sus aperturas según las leyes de comercio y las decisiones autonómicas. En muchos casos, las tiendas Zara abren en días festivos con horario comercial reducido, pero no es una práctica uniforme en todo el país.

Para el 12 de octubre, habrá regiones donde Zara permanecerá abierto (suele ser común en grandes ciudades o zonas comerciales con permiso para operar en festivo) y otras, como Cataluña, donde se ha informado que algunas tiendas cerrarán ese día.

También depende de si el establecimiento está dentro de un centro comercial o en una calle comercial no sujeta a restricciones, lo cual podría permitirle abrir si la normativa local lo autoriza.

En la práctica, si planeas visitar una tienda Zara en domingo festivo, conviene que uses el localizador de tiendas en la web de Zara para comprobar si ese establecimiento en particular estará abierto, y con qué horario.

Decathlon

Decathlon, como muchas cadenas de deporte, también está sujeta a las regulaciones de comercio locales en festivos. En general, las tiendas de Decathlon pueden abrir en festivos en muchas localidades, aunque con horario reducido, pero no siempre ocurre.

Sin embargo, este tipo de cadena acostumbra a mantener horarios especiales en días señalados, y aunque no siempre se publican de antemano para fechas lejanas, se suele ver que abren en muchos municipios grandes durante festividades nacionales. En el caso del 12 de octubre, es probable que algunas tiendas Decathlon de grandes ciudades estén operativas (por ejemplo en Madrid, Valencia o Sevilla), mientras que en municipios con normativa más restrictiva del comercio festivo permanecen cerradas.

Para estar seguro, lo mejor es que revises el buscador de tiendas en la página oficial de Decathlon o contactar con la tienda local, pues el horario dependerá de permisos municipales y de comunidad autónoma.

Leroy Merlin

Leroy Merlin, cadena de bricolaje, jardín y mejoras del hogar, también ajusta su oferta en días festivos. En muchos casos, las tiendas de Leroy Merlin abren los domingos de 10:00 a 20:00 horas, y así va a ser el 12 de octubre, aunque sea Día de la Hispanidad.

Pero como ocurre con el resto de tiendas, todo dependerá de la ubicación porque por ejemplo en Madrid, las tiendas abren los domingos y se espera lo mismo mañana, pero en Barcelona van a estar cerradas por ser domingo y no por celebrarse el 12 de octubre.

Por eso, si planeas ir a Leroy Merlin ese día, te conviene verificar la tienda más cercana antes de desplazarte: mirar su ficha en la web de Leroy Merlin o llamar directamente para confirmar si abrirá y cuál será su horario especial.

En resumen, siendo domingo y además festivo, es difícil que encuentres muchas tiendas abiertas, sin embargo tendrá más que ver si en tu comunidad el festivo se ha movido o no, y cuál es la política de horarios que se suele seguir los fines de semana. Y ante cualquier duda, lo mejor es hacer una consulta rápida a la web de cada tienda.