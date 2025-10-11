Un incendio pone en alerta Gran Vía (Madrid) y a los asistentes a los conciertos de la Hispanidad en Sol

Un incendio declarado este sábado en Madrid, pasadas las 13:00 horas, ha puesto en alerta a quienes transitaban la zona de Gran Vía, así como a los asistentes a los conciertos por la festividad de la Hispanidad, que se celebran en la cercana Puerta del Sol, desde donde se puede apreciar la gran columna de humo.

Tal y como ha confirmado el Ayuntamiento de Madrid, las autoridades han cortado el tráfico y el paso a viandantes entre la plaza de Cibeles y la plaza de España, debido a la intervención de los equipos de Emergencia.

Al parecer, el fuego ha afectado a la azotea de un edificio en obras en pleno centro, en el tramo de Gran Vía comprendido entre la plaza de Callao y la calle Fuencarral. De hecho, la edificación está cubierta con una lona.

El incendio se ha declarado, concretamente, en la calle Cruces, perpendicular a Gran Vía. Emergencias apunta que el material plástico de la cubierta de un edificio ha comenzado a arder, y se ha producido la escandalosa columna de humo negro. Las autoridades han controlado el fuego y lo han extinguido. Finalmente, el suceso se ha saldado sin heridos.

Hasta la zona se han desplazado varias dotaciones de Bomberos y patrullas de la Policía Municipal. Por el momento, se desconoce qué ha provocado el incendio del material plástico.

Justo en el momento del incendio la gente se aglomeraba en la Puerta del Sol, muy cerca del lugar del suceso, donde desde las 13:00 horas actuaba El Twanguero, en un evento gratuito que forma parte del programa de actividades por la festividad de la Hispanidad.

Las autoridades han confirmado que ya se ha restablecido el tráfico y la circulación a viandantes.