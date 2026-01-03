China se inventa un concurso de facturas para hacer frente al gran problema de demanda interna y consumo que sufre, así como para darle salida a toda aquella producción que se ha visto resentida por las restricciones y aranceles de Estados Unidos. Así lo ha anunciado el Ministerio de Finanzas del gigante asiático, que trata de vender este hecho como una idea genial para relanzar la economía en un momento en el que se está ralentizando.

Las tarifas impuestas por Donald Trump impactan de lleno en las exportaciones chinas. Además, no llegan en un buen momento. La nación que dirige Xi Jinping se encuentra con un grave problema de consumo interno en un momento en el que debe de dar salida a toda aquella producción que va a tener que dejar de vender a Estados Unidos.

Por ello, Pekín ha tenido una idea para impulsar el consumo: «Un programa piloto para la emisión de facturas premiadas». Este proyecto se enmarca en el conocido como Plan de Acción Especial para el Impulso del Consumo elaborado por el Ejecutivo.

Se trata de un programa que tiene como objetivo «impulsar vigorosamente el consumo» a través de «fomentar el entusiasmo del consumidor, estimular el potencial de consumo en los sectores minorista, de la restauración, el alojamiento, la cultura y las artes, el entretenimiento, el turismo, los deportes y los servicios residenciales, y brindar un sólido apoyo para consolidar y expandir el dinamismo económico».

El concurso de facturas de China

Es decir, en vez de dar ayudas directas al consumo, el Ejecutivo de China ha pensado que es mejor crear un concurso de facturas, esperando que eso anime a sus ciudadanos a comprar más para optar por un premio. En concreto, «las ciudades piloto organizarán un sorteo para las facturas emitidas por consumidores particulares a su nombre, cuyo valor nominal supere una cantidad determinada».

Esa cantidad son 100 yuanes (un poco más de 12 euros) y el premio máximo será de 800 yuanes (alrededor de 97 euros). Las autoridades locales podrán modificar estas condiciones, siempre y cuando sean más restrictivas y peores para los participantes. Con todo, esto comenzará a implementarse en una serie de ciudades, lugares en los que el Gobierno probará su eficacia a la hora de impulsar el consumo.

Por otro lado, otro de los objetivos de este plan es «fortalecer la supervisión», como admite el propio Ministerio de Finanzas. Así, la Administración que gestione dicho concurso tendrá que «conectarse con la plataforma nacional de monitoreo de datos de facturas premiadas». «Las autoridades fiscales deben cooperar activamente en el intercambio y la verificación de la información de las facturas», asegura.

«Las ciudades piloto deben utilizar plenamente los medios tecnológicos para garantizar la autenticidad de las actividades de consumo, la seguridad de los fondos públicos y la eficacia de las políticas. Los fondos del subsidio pertinentes se limitan al pago de premios a los consumidores; las actividades fraudulentas para obtener o malversar fondos del subsidio están estrictamente prohibidas», detalla Pekín.

Así, China busca arreglar su gran problema de consumo interno, en un momento en el que las ventas minoristas están aumentando a un ritmo interanual del 3,4%, desacelerándose, así, respecto del 3,7% de julio y del 4,8% de junio. Los problemas de demanda interna se suman a las restricciones para vender en el mercado estadounidense, lo que provoca un retroceso en la industria china que puede extender sus efectos a toda la economía del país.