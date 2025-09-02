De su yeguada a propiedades inmobiliarias: los negocios millonarios de Sergio Ramos más allá del fútbol

Sergio Ramos ha sido el elegido para inaugurar la nueva temporada de El Hormiguero. Se ha sentado en el plató de Pablo Motos para presentar su nuevo proyecto: una canción llamada Cibeles donde lanza unos dardos envenenados relacionados con su paso por el Real Madrid. Por este motivo, son muchos los que le han comparado con Shakira, asegurando que el futbolista está utilizando la música para canalizar las posibles heridas que supuestamente le dejó su experiencia en el citado club. Sea como sea, Ramos se siente muy orgulloso de su single y ha dado todos los detalles al lado de Bertín Osborne, quien le ha acompañado durante su paso por Antena 3.

Sergio Ramos también cuenta con el apoyo de Pilar Rubio, la madre de sus hijos. La presentadora ha utilizado sus redes sociales para dejar claro que está muy orgullosa de la aventura que ha emprendido su marido. El público se ha quedado sin palabras al descubrir esta faceta tan desconocida del jugador, pero lo cierto es que ya había dado muestras de su talento. Como vemos, Ramos brilla en otros sectores más allá del fútbol, prueba de ello son las exitosas inversiones que ha realizado a lo largo de su carrera.

La exclusiva yeguada de Sergio Ramos

Tal y como hemos adelantado, las inversiones de Sergio Ramos son un claro ejemplo de cómo un deportista de élite ha sabido transformar sus ingresos en un patrimonio sólido y diversificado que le garantiza estabilidad mucho más allá de los terrenos de juego. Una de sus pasiones convertida en negocio es la yeguada SR4, ubicada en su finca sevillana La Alegría, el mismo enclave donde celebró su mediática boda con Pilar Rubio y donde ahora reside junto a su familia. En esas instalaciones se crían cerca de medio centenar de caballos de pura raza española que cuentan con un equipo especializado para su cuidado.

De todos ellos, hubo uno que situó la yeguada en el escaparate internacional: Yucatán, considerado el mejor caballo del mundo en 2018. Este ejemplar fue vendido posteriormente a la Federación de Hípica de Arabia Saudí por alrededor de 1.5 millones de euros, lo que supuso no solo un gran reconocimiento a la calidad de su cría, sino también una demostración de la rentabilidad que Ramos es capaz de generar en este sector. Además, este proyecto tiene un fuerte componente familiar, ya que su cuñado Carlos Muela es quien dirige el día a día de la yeguada, confirmando que no se trata de un capricho pasajero y que estamos delante de una de sus grandes pasiones.

Éxito en el mercado inmobiliario

El terreno inmobiliario es otro de los ámbitos en los que Ramos ha sabido diversificar su fortuna con gran acierto. A lo largo de los años ha invertido en propiedades de alto valor que no solo le han permitido disfrutar de viviendas exclusivas, sino también consolidar un patrimonio que crece con el tiempo. Además de la mencionada finca La Alegría, que es su residencia habitual, el futbolista ha adquirido diferentes terrenos y viviendas, tanto en España como en el extranjero, siempre con la intención de hacer crecer su fortuna más allá de lo que ingresa por su carrera deportiva.

En este sentido, no se limita a disfrutar de estas propiedades, sino que las concibe como activos estratégicos que garantizan revalorización y estabilidad a largo plazo. Su visión empresarial le ha permitido adelantarse a las oportunidades del mercado inmobiliario, lo que ha derivado en operaciones que se calculan en varios millones de euros. Es algo que hace muchos futbolistas porque sus asesores les aconsejan invertir en ladrillo, ya que es una apuesta segura que genera una rentabilidad a largo plazo.

Sergio Ramos, un apasionado del arte

Otro de los grandes pilares de sus inversiones se encuentra en el terreno cultural. Sergio Ramos ha cultivado en los últimos años una notable afición por el arte contemporáneo, construyendo una colección privada que podría rivalizar con la de cualquier museo moderno. Durante más de un lustro ha adquirido piezas de altísimo valor económico y artístico, muchas de ellas con precios que superan con facilidad el medio millón de euros.

Entre sus adquisiciones más destacadas se encuentra uno de los escasos óleos sobre lienzo del enigmático artista urbano Banksy, lo que sitúa a Ramos en el reducido círculo de propietarios de una obra de este calibre. Pero su colección no se detiene ahí: también incluye trabajos de creadores de prestigio internacional como Phil Frost, Juan Genovés, Manolo Valdés o Jaume Plensa. La compra de estas piezas no se realiza de manera improvisada, sino bajo la supervisión de expertos que lo asesoran en cada movimiento, convirtiendo esta afición en una inversión que, llegado el momento, podría reportarle importantes beneficios si decidiera desprenderse de alguna de ellas. De hecho, sus casas se han convertido en auténticas galerías privadas que están a la altura de las grandes galerías privadas de nuestro país