María Guardiola: «La indecencia de Sánchez no tiene límites, un extremeño no es menos que un catalán»

«La indecencia de Sánchez no tiene límites, un extremeño no es menos que un catalán». Así expresa la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en una entrevista a OKDIARIO, el «cansancio», dice, de los extremeños por los «desprecios» de Pedro Sánchez y los privilegios a sus socios independentistas catalanes con tal de seguir en La Moncloa: «Mi gobierno no se va a callar para poner freno a estos despropósitos».

Lo último ha sido conocer por la prensa que Sánchez ha pactado con Junts y ERC alargar la vida de las centrales nucleares de Cataluña mientras mantiene el cierre de Almaraz, insensible al clamor de los extremeños. María Guardiola afirma: «Nos va a tener enfrente y llegaremos hasta el final para evitar el cierre de Almaraz». María Guardiola acusa a Sánchez de ser un «kamikaze» y un «terraplanista» antinuclear, salvo con Junts y ERC.

Este cupo energético catalán es la continuación de la Hacienda propia que el Gobierno llama «financiación singular». María Guardiola lo tiene claro: «El cupo catalán es un atraco a mano armada y un saqueo a los españoles». Sánchez también ha pactado con sus socios no enviar ni un mena a Cataluña: «Ha redactado un real decreto al dictado de Junts, un partido con tintes xenófobos». La Junta lo ha recurrido: «Iremos hasta donde haya que ir».

María Guardiola dice ser «peleona». Esto incluye serlo ante su jefe de filas, Feijóo. Asegura que con el presidente del PP en La Moncloa habrá un AVE de verdad a Extremadura y Lisboa: «Feijóo sabe que es una prioridad».

PREGUNTA.- Sánchez mantiene el cierre de Almaraz pero pacta con Junts y ERC alargar la vida de las nucleares catalanas.

RESPUESTA.- La indecencia de Sánchez no tiene límites. Ahora resulta que somos pronucleares de Madrid para arriba pero antinucleares de Madrid para abajo. Como Teresa Ribera, que aquí demonizaba la energía nuclear y en Bruselas se abraza a ella como si no hubiera un mañana. Desde Extremadura hemos defendido siempre su importancia. Advertimos del riesgo para el suministro si se prescinde de ella. ¿Qué pasó? El apagón. La energía nuclear es fundamental para el desarrollo económico de España y estratégica en el contexto socioeconómico y político de Europa. No podemos depender de la volatilidad de la política internacional teniendo los recursos y la capacidad para ser una potencia energética. No hablamos de un futurible o de tener que construir nuevas centrales como en el resto del mundo. Ya tenemos esas infraestructuras y empresas funcionando. No entiendo por qué tenemos que renunciar a esa garantía de bienestar por el terraplanismo y la hipocresía del PSOE, que también utiliza la energía nuclear para satisfacer a sus socios sin pensar en todos los españoles.

P.- ¿Qué supondrá el cierre de Almaraz para Extremadura?

R.- Almaraz es una de las industrias más importantes de Extremadura con una importante contribución al PIB y de la que dependen más de 3.000 familias en el norte de Cáceres. Es empleo cualificado. Hay una gran formación. Es una de las centrales más seguras del mundo y no tiene sentido cerrarla. Lo dicen los expertos. Somos unos kamikazes en cuanto a energía se refiere. Tenemos un presidente kamikaze que va en dirección contraria al resto del mundo respecto a la energía nuclear. Desde luego nos va a encontrar enfrente y llegaremos hasta el final para prolongar la vida útil de Almaraz, que es la primera central condenada al cierre por Sánchez.

Cupo catalán

P.- Defina el cupo catalán.

R.- Un atraco a mano armada y un saqueo absoluto a la caja común. No tiene cabida en la Constitución. Rompe el principio de igualdad y de justicia. Están acabando con la autonomía financiera del Estado y su organización territorial, renunciando a los recursos que necesita para ejercer sus competencias. Y también están acabando con los recursos que necesitamos las comunidades para prestar los servicios públicos básicos a los ciudadanos: centros de salud, centros de personas mayores, colegios… Y sólo por un chantaje para que Sánchez continúe en el poder. Tenemos que combatir esa idea de que hay que territorializar los recursos. Los recursos no son de las comunidades, son de los españoles que, con su esfuerzo y trabajo, contribuyen a la caja común. El cupo es un ataque directo e ilegítimo al Estado, auspiciado por el presidente de un Gobierno que cuando accede al cargo promete respetar la Constitución y las leyes, pero hace todo lo contrario. Desde Extremadura lo vamos a combatir e iremos a los tribunales como con el impuesto a la banca, que proponen que se reparta entre las comunidades en función del PIB. Es esa España a dos velocidades que fomenta Sánchez. A las que tienen un PIB mayor y son más ricas, más recursos; y a las que tenemos más necesidades, cada vez menos. Es como decir que los españoles que pagan más impuestos tienen derecho a más y mejores servicios públicos. Sánchez ataca la igualdad de los españoles.

«Con Feijóo en Moncloa habrá AVE a Extremadura. Feijóo sabe que es una prioridad absoluta no sólo para los extremeños»

P.- ¿Extremadura aceptará eso que Montero llama «condonación» de la deuda autonómica?

R.- Es que no es una condonación. Aquí no perdonan nada. La deuda no se esfuma, no desaparece. Nos hacen asumir entre todos una deuda provocada por una gestión, siendo muy respetuosa, bastante ineficaz de determinados gobiernos [Cataluña]. Ahora nos dicen al resto de españoles que asumamos esa deuda. Rechazamos de plano la asunción de una deuda que se acuerda de manera bilateral.

P.- ¿El único perdón de verdad ha sido la amnistía?

R.- Sí. Y no sólo les perdonan. Nos obligan a la humillación de arrodillarnos ante ellos y pedirles perdón.

El AVE pendiente

P.- ¿Con Feijoo en Moncloa habrá un AVE de verdad a Extremadura?

R.- Por supuesto que lo habrá. Feijóo sabe que es una prioridad absoluta no sólo para los extremeños. Porque no es sólo el tren de los extremeños; es el tren de los españoles y el tren que conecta dos capitales europeas como Madrid y Lisboa. Es vergonzoso que no estemos unidos a través de la alta velocidad.

Inmigración

P.- ¿Qué opina de Torre Pacheco? ¿La gente está harta del caos migratorio?

R.- Nada se puede combatir con violencia. La tenemos que condenar contundentemente. Ni se puede alentar. Pero esto es consecuencia de una ausencia absoluta de política migratoria por parte de Sánchez. Estamos ante una de las peores crisis migratorias de las últimas décadas y no hace nada. Sólo utiliza a los menores migrantes como catálogo de una subasta política, como si fueran pura mercancía. España necesita inmigración. En Extremadura necesitamos que vengan muchas personas a vivir aquí, pero que vengan a trabajar, a contribuir y a construir una región y un país mucho mejor de la mano de los que estamos aquí. Es lo que deseamos y a lo que aspiramos. Y para eso hay que fomentar una inmigración regular, ordenada y legal. Lo contrario de lo que hace el Gobierno.

P.- En el reparto de menas, ninguno va a Cataluña. ¿Para desestabilizar municipios o autonomías del PP?

R.- Han redactado un real decreto al dictado de Junts, un partido con tintes xenófobos, porque necesita sus votos para mantenerse en el poder. La premisa ha sido que no vayan menores ni a Cataluña ni al País Vasco. Hemos recurrido ya el real decreto e iremos hasta donde haya que ir.

Extremeños y catalanes

P.- Me dicen que es usted peleona

R.- Sí. Soy peleona.

P.- No va a permitir que los extremeños sean menos que los catalanes. Un extremeño no es menos que un catalán.

R.- Ni muchísimo menos. Nosotros estamos muy cansados de desprecios. Hasta hace dos años [gobernaba el PSOE] eran desprecios con silencio. Ahora, este gobierno no se va a callar y va a utilizar todas las herramientas que tenga en su mano para poner freno a todos estos despropósitos.