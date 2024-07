Abascal: «No podemos lanzar al mundo el mensaje de aquí caben todos los inmigrantes ilegales»

Santiago Abascal ha defendido la ruptura de los pactos de Vox con el PP en los gobiernos autonómicos a cuenta del reparto de menas impulsado por el Ejecutivo de Sánchez. Y lo ha hecho recordando que «no se puede lanzar al mundo un mensaje de que aquí caben todos los inmigrantes ilegales y los menas de África».

En este sentido, el líder de Vox ha recordado que «aquellos que nos dijeron que eran niños ni siquiera eran menores, sino que eran mayores de edad». «Hay un relato de que a nuestro país están llegando niños, pero la gente que lo ve en la tele y en sus barrios sabe que no lo son». Y si fueran niños, ha agregado, tienen que «estar con sus padres en sus casas».

Y es que el Gobierno de Pedro Sánchez está utilizando la excusa de que muchos de los inmigrantes ilegales que están llegando a España son menores, instando a todas las comunidades autónomas a acogerlos para aliviar la situación de Canarias, donde se encuentra la mayoría. Un reparto que PP ha aceptado y que ha llevado a los de Abascal a romper con Alberto Núñez Feijóo en los ejecutivos regionales.

En declaraciones en La mirada crítica de Telecinco, Abascal ha hablado de una «solidaridad absolutamente falsaria» y el «suicido para nuestra sociedad» que supone el hecho de acoger a todos los inmigrantes ilegales. «Esto tiene implicaciones serias. Ni siquiera podemos ofrecer un futuro a nuestros hijos, los españoles formados muchas veces tienen que emigrar, y estamos diciendo que aquí cabe todo el mundo», ha dicho al respecto.

Así las cosas, ha hecho una férrea defensa de la ruptura de Vox con el PP, dejando claro que su partido no va a ser «cómplice de la inseguridad en las calles y las ciudades de España» porque «la inmigración ilegal masiva es un problema en muchos órdenes: para la seguridad en las calles, para los servicios sociales, para la atención sanitaria, para los presupuestos regionales».

Reconoce discrepancias en Vox

La decisión de romper los gobiernos con el PP ha generado grandes discrepancias en el seno del partido conservador. Prueba de ello es que algunos consejeros autonómicos se han desmarcado de la decisión de la cúpula y han abandonado la formación. Es el caso de Ignacio Higuero, consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en Extremadura, que ha anunciado que se queda en el Gobierno de la popular María Guardiola.

«Entiendo el giro que ha tomado Vox, pero no lo comparto y no lo puedo defender. Nos han cambiado las reglas a mitad de partido y no me parece leal», ha asegurado el consejero de Vox en Extremadura en una rueda de prensa este viernes junto a la dirigente del PP.

El propio Abascal ha reconocido que, como ha publicado esta mañana OKDIARIO, ayer hubo discrepancias aunque «todos pudieron hablar con libertad porque Vox no es un partido norcoreano y se toman las decisiones por mayoría». Pese a las diferencias, ha dejado claro que «la posición de VOX es apoyada por la militancia y por los votantes».