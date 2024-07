El consejero de Vox en Extremadura abandona el partido y seguirá en el Gobierno del PP

El consejero de Vox en Extremadura, Ignacio Higuero, se queda en el Gobierno de la comunidad presidido por la popular María Guardiola, a pesar de que el partido liderado por Santiago Abascal anunciara este jueves la ruptura con el PP en los Ejecutivos autonómicos donde gobernaban ambos. Los dos han comparecido este viernes en rueda de prensa para anunciar esta decisión. Higuero seguirá como consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural.

«Entiendo el giro que ha tomado Vox, pero no lo comparto y no lo puedo defender. Nos han cambiado las reglas a mitad de partido y no me parece leal», ha asegurado el consejero de Vox en Extremadura en rueda de prensa este viernes junto a la dirigente del PP. Ignacio Higuero se da de baja como militante en el partido liderado por Santiago Abascal con el fin de continuar como miembro en el Ejecutivo regional presidido por Guardiola.

Higuero ha remarcado que se incorporó al Gobierno de Extremadura para «defender a Extremadura, que Extremadura avanzara, sacar a Extremadura de esas políticas de izquierdas que nos tenían absolutamente en la última cola de todo». «El proyecto era muy bonito, ilusionante y yo me uní a él para defender a los extremeños y a Extremadura. Desgraciadamente nos han cambiado las reglas del juego a mitad de partido, y a mí no me parece leal y no me parece honrado», ha reiterado.

El consejero de Vox ha querido mostrar también su buena sintonía con la dirigente del PP en el Ejecutivo regional. «Yo, María, te lo quiero decir de corazón, desde el primer momento que entré en el Gobierno de Extremadura me he sentido muy arropado por ti y por todos mis compañeros del Consejo de Gobierno. Lo que sí hice siempre fue dejar el carné en la puerta del Consejo de Gobierno cuando íbamos a entrar y mi ilusión y lucha diaria ha sido por y para los extremeños», ha afirmado.

«María, muchísimas gracias por confiar en mí. Tendrás mi lealtad, mi compromiso y lo daré todo para que Extremadura sea el sueño que tú y yo tenemos en mente y que seamos una potencia a nivel nacional», ha apostillado Higuero.

«Es un paso valiente»

La presidenta de la Junta de Extremadura ha aceptado que Higuero siga en su puesto, después de que el consejero de Vox le haya «transmitido su firme voluntad de seguir sirviendo a los extremeños al frente de la consejería». «Esto es un paso valiente y comprometido», ha recalcado Guardiola.

La presidenta autonómica del PP ha esgrimido que tras la ruptura «unilateral» de Vox de su acuerdo de gobernabilidad, el Gobierno extremeño «va a seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora» en solitario, con la finalidad de que haya «estabilidad» en la región.

María Guardiola, en su intervención, ha defendido que la ruptura anunciado por la dirección de Vox «nada tiene que ver con ninguna de las 60 medidas» que firmaron hace un año tras las elecciones autonómicos, en el que no se contemplaban cuestiones relacionadas con la inmigración ilegal y la acogida de menas, por lo que «los extremeños lo que merecen son explicaciones y garantías, y hasta el momento Vox no ha dado ninguna explicación lógica, ni creo que pueda darla, porque no existe».

La dirigente del PP ha remarcado que tras la ruptura con Vox, las medidas que se contemplaban en el acuerdo de gobernabilidad «decaen», por lo que se va «a centrar en el programa de gobierno del PP porque ahora mismo estamos gobernando en solitario», al tiempo que señalado que lo hará «tendiendo la mano al resto de grupos para poder llegar a acuerdos».

En este sentido, María Guardiola tiene intención de seguir gobernando con «acuerdos puntuales, pero sin renunciar a la esencia de nuestro programa, que es nuestro compromiso con los extremeños». «No me da ningún miedo ni ninguna pereza, al revés, me parece un reto alcanzar acuerdos constantes durante la legislatura», ha admitido. «Por supuesto, también vamos a tender la mano y a tender puentes al PSOE como segunda fuerza mayoritaria y a Podemos», ha enfatizado.

Además, la presidenta de la Junta de Extremadura ha considerado que el senador de Vox por Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, «debería renunciar a su acta» puesto que «es un senador por designación autonómica que correspondería al Partido Popular» que lo cedió Vox en el marco del pacto que alcanzaron.

Ángel Pelayo es también el líder de Vox en Extremadura y no participó este jueves en el cónclave de la dirección del partido convocada por Abascal y que acordó la ruptura con el PP.

«Se apega al sillón»

Jorge Buxadé, el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo y miembro de la dirección del partido, ha cargado contra el consejero de Vox en la Junta de Extremadura tras haber anunciado que seguirá en su cargo a pesar de la ruptura de Vox con el PP en los Gobiernos autonómicos. «Él se quiere quedar como consejero y por tanto se apega al sillón, se apega a la posición de poder como consejero, pero repito que lo entiendo y lo entendemos todos en el Comité Ejecutivo Nacional ayer mismo», ha recalcado este viernes en una entrevista a La Hora de La 1 de TVE.

Buxadé ha indicado que Higuero ya no forma parte de Vox «porque Vox no está en esos gobiernos con el PP», dado que para el partido dirigido por Santiago Abascal «la política inmigratoria en España no la puede dictar Sánchez». «Sánchez y Von der Leyen le dictan la política inmigratoria a Feijóo, y este la impone a los presidentes regionales de los gobiernos de coalición del PP», ha añadido.