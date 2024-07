El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este viernes que «el PP reconoce fuera de los micros que no tienen capacidad para recibir más inmigración». El dirigente del partido se ha pronunciado después de que este jueves, la formación con sede en la madrileña calle de Bambú rompiera sus gobiernos de coalición en las autonomías con el PP por el reparto entre las comunidades autónomas de los menas (menores extranjeros no acompañados) llegados en los últimos meses a las Islas Canarias.

Garriga ha detallado que en las comunidades encabezadas por los populares ya «tienen los centros de internamiento de inmigrantes por encima del 100% de su capacidad». Por esa razón, el secretario general de Vox ha indicado que la decisión del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo de aceptar el reparto de inmigrantes menores es un «gran ejercicio de irresponsabilidad».

Por otra parte, el dirigente de la formación conservadora ha criticado el «funambulismo político del PP». Garriga ha argumentado que mientras los populares pedían la «movilización de la armada para bloquear la salida de cayucos», a la vez, «hacía llamadas para aceptar el mal llamado reparto de inmigrantes ilegales».

A ojos del también diputado en el parlamento catalán, se eclipsa la que para Vox es la verdadera medida que debería tomarse: enviar a los inmigrantes ilegales a «sus países de origen, donde deberían estar».

En todo caso, asegura que sobre la mesa está «el problema» de «cómo se manda a sus países de origen y se evite» que la inmigración ilegal entre en España. Garriga ha afirmado que «la inmigración ilegal trae inseguridad» y lo ha justificado en que «la población reclusa extranjera representa más del 50%» en Cataluña. «No son datos interpretables, son datos oficiales», ha abundado en una entrevista en Radio Libertad. Y ha pedido acabar con los «empadronamientos ilegales» de los inmigrantes y sus «ayudas sociales» que se han convertido en el «efecto llamada de la inmigración ilegal».

«Ejercicio de coherencia»

El secretario general de Vox ha explicado que con esta decisión ha querido «demostrar» que no son «como el resto de formaciones políticas». En ese sentido, ha considerado que la ruptura de gobiernos se trata de un «ejercicio de coherencia». A ojos de Garriga, es una demostración de que su formación «está dispuesta a perseverar» y no duda en salir de los ejecutivos cuando consideren oportuno para seguir «defendiendo los valores que prometimos». «Tenemos unos principios que no cambian en función de la coyuntura política momentánea», ha reflexionado.

Otra de las críticas de la formación de Santiago Abascal ha sido que «el PP ha llegado a negociar de manera unilateral» sobre los menas, y que la formación de Feijóo «ha asumido las políticas del PSOE». «Hemos querido trasladar ese mensaje de que la inmigración ilegal es un tema nuclear para nosotros» y que son «fieles» a lo que creen, ha manifestado Garriga. Ha ahondado en que pretenden «ser la voz de todos los españoles». «Desde la oposición vamos a lograr condicionar más a los gobiernos del PP», ha opinado.

El dirigente de Vox ha señalado que el PP ha sido quien «ha decidido romper los pactos» porque Feijóo «ha decidido abrazarse con el PSOE» y «pactar con el peor presidente del Gobierno». «Vox va a ser coherente con sus principios», ha explicado el diputado del parlamento catalán.

Garriga ha admitido que ha hablado con los dirigentes de su partido este viernes por la mañana. En esas llamadas, ha aprovechado para «agradecer el gran trabajo que han realizado». «Hemos logrado cambiar unas cosas que el PP decía que no se podía cambiar», ha abundado el político de Vox. Además, ha contado que los políticos autonómicos se han mostrado «dispuestos a seguir trabajando con la misma disposición que ayer». «Han demostrado una gran profesionalidad», ha considerado Garriga, quien se ha visto confiado en que los representantes de Vox en esas comunidades sigan con «este impulso» para continuar «liderando desde las regiones».

Ruptura con el PP

Vox anunció este jueves que salía de todos los gobiernos autonómicos en los que compartía Ejecutivo con el PP después de que los populares pactaran el reparto de menas con el PSOE en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que tuvo lugar este miércoles en Tenerife y en la que estuvo presente tanto el Gobierno como las autonomías. «No tenemos apego a los sillones, sino a nuestras ideas», aseguró Abascal antes de anunciar «una de las decisiones más importantes para Vox».

«Hemos cedido muchas veces para consolidar una fórmula alternativa al gobierno corrupto. Pero es imposible. Nadie ha votado a Vox para que continúe la invasión de inmigración ilegal y menas. Si Feijóo quiere seguir con el globalismo, allá ellos», zanjó el líder de Vox.