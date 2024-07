Hermann Tertsch: «¿No tenemos dinero para los enfermos de ELA pero sí para llenar España de menas?»

«¿No tenemos dinero para los enfermos de ELA, pero sí para llenar España de menas?». Es la pregunta que se hace el eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, en una entrevista a OKDIARIO. La tensión entre Vox y el PP en los gobiernos autonómicos que comparten por el traslado de menas desde Canarias y Ceuta a la península llega a su punto máximo. Las comunidades del PP han aceptado el reparto de 347 menas diseñado por el Gobierno de Sánchez. Este jueves se reúne de urgencia el Comité Ejecutivo de Vox para decidir si rompen sus gobiernos de coalición con los populares.

Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox y vicepresidente de Patriotas por Europa (el grupo de Orbán, Le Pen y Salvini en Estrasburgo) afirma que «asistimos a una invasión migratoria inducida para cambiar el paisaje racial y disolver la identidad de las naciones de Europa». Hermann Tertsch que «Europa va camino del suicidio» gracias a lo que llama «mezcla tóxica de populares y socialistas con el apoyo de liberales, comunistas y verdes».

Hermann Tertsch lanza esta pregunta al PP y, en particular, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: «¿Vamos a llenar las ciudades de niños delincuentes? En pocos años, África tendrá 2.500 millones de habitantes. ¿Podemos traerlos a todos como dice Ayuso? ¿Hay sitio para todos estos niños?».

Hermann Tertsch no entiende por qué no se devuelve a los menas africanos con sus familias de origen de la misma forma que «si un niño europeo, americano o australiano se escapa de su casa y se dedica a atracar, es identificado inmediatamente y devuelto en dos o tres días». «¿Por qué no ocurre lo mismo con los niños que vienen de pueblos que están a 50 kilómetros de nuestra frontera?», añade.

«Parásitos»

Más allá de la delincuencia y la inseguridad, el vicepresidente de Patriotas por Europa añade el factor económico y social: «¿Qué derecho tienen a venir aquí a parasitar los recursos escasos necesarios para los españoles y no españoles que llevan 40 años trabajando y contribuyendo y que están ya viejos o enfermos o que tienen ELA y necesitan ayuda? Tertsch se lamenta: ¿No tenemos dinero para el ELA y sí para llenar de menas España y para coger a 5.000 menas de las islas y traerlos para acá?». En su opinión, «esto desafía todo sentido común».

Para Hermann Tertsch, con los menas, España lanza un mensaje de efecto llamada que, cree, que es deliberado: «Esos jóvenes deberían estar en sus países de origen con sus familias y trabajar allí y, sin embargo, el Gobierno hace todo lo posible para que esta invasión aumente y se perpetúe, ayudando a las mafias, e incitándoles a que cojan los barcos y se vengan para acá».

«Islamización de Europa»

El eurodiputado de Vox cree que «hay un grave riesgo de islamización» del continente. «No hay más que ver Francia», señala. Hermann Tertsch cree que «los menas son la avanzadilla violenta del Islam que no podemos tolerar» y habla del «peligro de traer gente que no sabes quiénes son». Sí tiene clara una cosa: «Vienen con un mensaje político, ideológico y religioso muy concreto. Ellos consideran que su religión es la mejor. Me parece muy bien, pero en su casa, no en la nuestra».

Hermann Tertsch, cuyos ojos de corresponsal y reportero por el mundo vieron mucho, advierte: «Los musulmanes van ocupando los espacios públicos. El islam, decía Giovanni Sartori, se hace con el espacio público en cuanto llega al 12%-15% de la población». En numerosas ciudades de España lo superan ya ampliamente. En algunas, llegan casi a ser una cuarta parte de la población.

El eurodiputado del partido de Santiago Abascal recuerda los barrios de Europa convertidos ya en guetos donde se ha impuesto la ley islámica por encima de las leyes nacionales y las llamadas no go zone donde ya no puede entrar ni la policía: «Son sociedades musulmanas dentro de las sociedades europeas que se rigen con sus propias leyes. Ellos creen que la Sharia es mejor que las leyes del hombre porque la ha hecho Dios. Y las impondrán en cuanto puedan en toda Europa».

Mbappé

Hermann Tertsch carga contra Kylian Mbappé: «A Mbappé, que va a vivir en La Finca, ¿qué le importan los menas?», dice sobre el delantero francés fichado por el Real Madrid. Mbappé se decantó políticamente contra Marine Le Pen en las elecciones de Francia.

Tertsch recuerda que la inseguridad afecta principalmente a los barrios de las clases medias y populares y describe la delincuencia y la inseguridad como un arma deliberada del poder: «Si hay algo que permitió a Chávez y Maduro hacerse con el poder fue aterrorizar a la sociedad con la delincuencia. La delincuencia es un mecanismo político para intimidar a la sociedad y a las clases medias y trabajadores y paralizarlas. Siendo cada vez más inseguras y pobres, ¿cómo van a desafiar al poder?».

Para Hermann Tertsch, el poder quiere, además, a «gente que no sepa ganarse la vida» para «darles alpiste y alfalfa» y que dependan de el: «Son las bolsas CLAP de comida que reparte Maduro en Venezuela a cambio de su voto, su obediencia y su dignidad». El plan político que describe Hermann Tertsch para Europa es el de una «sociedad dócil, de individuos solitarios, desasistidos, sin familia, ni religión, sin nación, que se conformen con un poquito de fútbol, sexo y entretenimiento, sin valores, sin cultura, que no sepan de nada y sin conocer la historia».

Frente a este panorama, Hermann Tertsch señala que «las naciones de Europa se están rebelando». Y afirma: «Hay una revuelta en Europa. En España se llama Vox y en otros sitios de otra forma. Son fuerzas se están uniendo para ir al choque. Porque hay que ir al choque frontal contra estas políticas de la socialdemocracia».