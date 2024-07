Le Pen y Salvini se suman a Orbán para convertir a los Patriotas en tercera fuerza de la Eurocámara

Agrupación Nacional y Lega, partidos políticos encabezados por Marine Le Pen y Matteo Salvini, respectivamente, han confirmado este lunes su integración en Patriotas por Europa, coalición abanderada por el el primer ministro húngaro Viktor Orbán. La recién nacida alianza logró alcanzar este domingo el cumplimiento de todos los requisitos que se exigen para ser bloque en el Parlamento Europeo. Con la suma de las formaciones francesa e italiana esperan convertirse en la gran agrupación de derechas.

El propio portavoz de Orbán, Zoltan Kovacs, ha declarado que «esta nueva facción derechista podría convertirse en la tercera más grande» en la Eurocámara, por lo que ha llamado a sus socios a «unir fuerzas y luchar juntos por un futuro mejor».

Kovacs ha sido el encargado de anunciar la suma de los de Le Pen a Patriotas por Europa, mientras que Salvini ha hecho lo propio con Liga. Tras felicitar a Agrupación Nacional por los resultados en las elecciones francesas, en las que ha quedado como tercera fuerza más votada, ha tildado la coalición de la que entra a formar parte como «un gran grupo de patriotas que será decisivo para cambiar el futuro de esta Europa».

Además, el vicepresidente italiano ha aprovechado para criticar la «alegría en las calles por parte de comunistas y centros sociales, proislámicos y antisemitas» a consecuencia del triunfo de «la alianza todos contra Le Pen formada por Macron, que gana, pero sin números para gobernar». Lo ha hecho con la difusión de un vídeo en sus redes sociales.

