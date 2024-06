Orbán anuncia la creación de un nuevo grupo en la Eurocámara con Austria y República Checa

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, se ha unido al líder del Partido de la Libertad de Austria, Herbert Kickl, y a la Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO) de Andrej Babis (República Checa) para crear un nuevo bloque en el Parlamento Europeo.

De ello han informado este domingo, 30 de junio, los tres líderes, que han firmado lo que han descrito como «manifiesto patriótico». Un manifiesto que, según el primer ministro húngaro, servirá de «cohete de lanzamiento de este nuevo bloque, que pretende ser el más grande del Parlamento Europeo».

La intención de este futuro bloque, todavía en proceso de formación, es según Orbán, la de «combatir al establishment de Bruselas» que «sigue sin entender los deseos de votantes» expresados en las elecciones europeas del 9 de junio. El objetivo es representar «a los europeos que están en contra de la guerra, la migración, la inflación y el Pacto Verde».

«Bruselas no es un constructo democrático así que, en esta situación, es nuestro deber imponer la voluntad de los votantes» a través de una alianza inicial que combina «a los partidos más fuertes de Austria, de República Checa y de Hungría» con la responsabilidad de lanzar «esta nueva plataforma», ha agregado Orbán.

Today we launched what will soon be the strongest right-wing political group in Europe. #PatriotsforEurope pic.twitter.com/loXD370dUU

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 30, 2024