El PP gana por la mínima: le saca sólo dos diputados al PSOE de la amnistía y la imputada Begoña Gómez

El Partido Popular ha ganado las elecciones al Parlamento Europeo, celebradas este domingo, con 22 escaños (34,2%), mientras que el Partido Socialista se queda con 20 (30,2%). Los populares aumentan su representación en nueve diputados y los socialistas pierden uno.

Vox logra seis, dos más de los que tenía hasta ahora. Entre la izquierda, Sumar irrumpe con tres asientos. La candidatura impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz impacta en Podemos, que se deja cuatro escaños, pero la ex ministra de Igualdad, Irene Montero, tendrá plaza en la Eurocámara. En la particular batalla del separatismo, los comicios invierten el resultado de las elecciones en Cataluña, celebradas el pasado 12 de mayo, y dibujan un nuevo escenario. Ahora Repúblicas, la plataforma en la que se integra ERC -con el BNG y Bildu-, saca tres diputados mientras que Junts se queda con uno, dos menos que hace cinco años.

El PP había planteado estas elecciones como un plebiscito al Gobierno de Pedro Sánchez. Ese eslogan ha marcado la campaña, liderada en primera persona por Alberto Núñez Feijóo. El jefe de la oposición no se ha cansado de repetir que las urnas europeas tienen una clara lectura nacional. En el cierre de campaña, instó a votar «por la libertad». «Intentan coartarla porque no pensamos como el puto amo», arengó ante la militancia, en alusión a Sánchez.

Pese a reforzar notablemente su presencia en Europa -gracias, en su mayor parte, al trasvase del electorado de Ciudadanos-, el resultado no deja de ser agridulce para el PP. Si se compara el resultado de este domingo con el de las generales del pasado 23 de julio, los populares apenas suben un punto. Entonces, lograron 136 diputados, con un porcentaje de voto del 33,05%. El PSOE, que sacó 122 escaños, baja un punto y medio.

En Génova, no obstante, interpretan los datos europeos como un claro mensaje a Sánchez. «El PP endosa al PSOE la mayor derrota en unas europeas en 25 años», destacan fuentes de la dirección popular. Recuerdan, además, que «Sánchez convocó elecciones generales tras perder las municipales por 3,4 puntos y hoy las pierde por 4» y que «la distancia con el PSOE fue en generales de 1,4 puntos, mientras que ahora es casi tres veces mayor».

Por otro lado, señalan también que «todos los partidos que sustentan a Pedro Sánchez han caído, y el PP es el único que sube de los partidos nacionales respecto a las elecciones generales». En conclusión, «Feijóo gana sus terceras elecciones nacionales y Sánchez obtiene su peor resultado en europeas». «Nunca en la historia el centroderecha había tenido un porcentaje de voto tan alto» y «nunca un Gobierno se había dejado nueve puntos sólo seis meses después de tomar posesión», añaden.

Los comicios se han celebrado en un convulso escenario político y han estado marcados por la imputación de Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La mujer del presidente del Gobierno ha sido citada a declarar el próximo 5 de julio por las dos cartas de recomendación que firmó para que su socio Carlos Barrabés reforzase sus opciones en varios contratos del Gobierno, que acabó llevándose, valorados en más de 10 millones. Sánchez ha intentado darle la vuelta a la imputación, presentando un severo ataque a la Justicia, la oposición y los medios -que engloba en lo que denomina «máquina del fango»- como leitmotiv de la campaña del PSOE. Tras conocerse la citación judicial de su mujer, el socialista incluso publicó una nueva «carta a la ciudadanía» en la que arremetía contra la «extraña» decisión del juez. Un día después, acudió con ella a un mitin.

La cuenta atrás de los comicios ha estado también condicionada por la aprobación definitiva de la Ley de Amnistía, la principal concesión de Sánchez a sus socios separatistas. El jefe del Ejecutivo ha retrasado intencionadamente la publicación de la norma -que permitirá el regreso inmediato de Carles Puigdemont- en el Boletín Oficial del Estado (BOE), a fin de evitar su entrada en vigor en víspera de las elecciones.

En los últimos días, Génova ha instado a concentrar el voto para lograr una victoria categórica sobre el PSOE. El equipo de Feijóo consideraba «clave» extrapolar el resultado de las europeas a unas generales, una opción que no descartan en los próximos meses si, además, Carles Puigdemont retira su apoyo a Sánchez. Las elecciones europeas han relegado a un segundo plano las negociaciones para investir al próximo presidente de la Generalitat, un cargo que reclama el líder de Junts a pesar de que el PSC fue la fuerza más votada.

El PP gana en Europa

A nivel europeo, las urnas han confirmado también lo que proyectaban todos los sondeos, con el Partido Popular Europeo como claro ganador. La Eurocámara queda dominada por la derecha, bajo sus distintas marcas.

Las elecciones han constatado además el avance de los partidos conservadores y de la derecha más dura en toda Europa. En Francia, el auge del partido de Marine Le Pen ha tenido una consecuencia inmediata. Emmanuel Macron ha anunciado la disolución de la Asamblea y la convocatoria de elecciones legislativas.