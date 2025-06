Giro de 180 grados en el horario de Mercadona: el cambio en las tiendas que marcará tu rutina

Con la llegada del verano, todo se transforma: los días se alargan, el calor aprieta y los ritmos cambian. También lo hacen nuestros hábitos de consumo, y en eso Mercadona es experta. Como ocurre todos los años, la cadena valenciana de supermercados se adapta a las necesidades de los clientes en plena temporada estival, y lo hace con un cambio drástico en su horario comercial que no pasará desapercibido para nadie.

Como ya sabemos, el horario de Mercadona durante los meses de invierno es de 09:00 horas a las 21:30 horas. De lunes a viernes, pero con la llegada del verano, el horario de la famosa cadena se cambia y se alarga de modo que con días más largos y más horas de sol, vamos a tener más tiempo para hacer la compra. En concreto, media hora más y con ello dar respuesta al crecimiento exponencial de la clientela durante los meses de calor y que no se trata tan sólo de sus Jefes de toda la vida, también los turistas acuden a hacer la compra a muchos supermercados, y Mercadona es uno de los favoritos.

Y no sólo eso: el cambio no se limita al horario de Mercadona de lunes a sábado. Un verano más, desde hace un par de años, Mercadona abrirá también los domingos. Sí, lo has leído bien. Este verano, podrás hacer tu compra los siete días de la semana. Eso sí, con matices. La medida busca un equilibrio entre servicio y bienestar laboral, y no será permanente. Pero empecemos por el principio, porque este giro tiene más implicaciones de las que parece.

Giro de 180 grados en el horario de Mercadona

A partir del próximo 26 de junio, los supermercados de Mercadona cerrarán a las 22:00 horas, media hora más tarde de lo habitual. Puede parecer un cambio pequeño, pero en el día a día puede marcar una gran diferencia. Esa media hora extra supone una ventana más amplia para quienes salen tarde del trabajo, llegan de la playa o simplemente se acuerdan a última hora de que no queda leche en la nevera. También será bueno para los turistas que a veces aprovechan las últimas horas del día, para comprar algo que cenar en si hotel o apartamento vacacional. De hecho, la compañía decide ampliar su horario en verano, como respuesta directa al aumento de afluencia en sus establecimientos durante el verano, una época en la que la actividad comercial se dispara.

El horario de apertura se mantiene a las 9:00 de la mañana, así que el cambio afecta únicamente al cierre. Y aunque no parezca mucho, es un gesto que da margen, comodidad y flexibilidad a los clientes, ya sea que estés de vacaciones o te toque trabajar pero desees algo más de tiempo para poder ir a hacer la compra.

Apertura también en domingo (aunque no en todos los Mercadona)

El otro gran cambio que Mercadona implementará este verano puede que pille a más de uno por sorpresa: los supermercados abrirán también los domingos. Una medida que rompe con la tradición de descanso dominical que la cadena ha respetado durante años. Eso sí, no será con el horario de siempre. Para proteger el descanso y bienestar de sus empleados, Mercadona ha optado por un horario reducido los domingos, que irá de 9:00 a 15:00 horas.

Y tampoco lo hará en todas las tiendas. Como ya ha ocurrido los dos últimos años, la cadena abrirá los domingos en tiendas más cercanas a la costa o que son más turísticas. Para saber si alguna de las tiendas cercanas a donde viven van a abrir también en este día, Mercadona recomienda entrar en su web y consultar dentro del apartado Supermercados.

Una medida temporal y enfocada al verano

Este nuevo horario, más largo entre semana y con apertura dominical, no será permanente. Mercadona lo aplicará únicamente durante la campaña de verano, que arranca oficialmente el 26 de junio y se extenderá hasta el 27 de agosto. Se trata de un periodo clave en el que se multiplican los desplazamientos, el turismo y, en consecuencia, el número de clientes en tienda. La cadena pretende así ofrecer una cobertura completa durante estos dos meses críticos, especialmente en zonas costeras y de alta afluencia turística.

La empresa explica que, una vez finalice la campaña estival, los horarios volverán de nuevo al periodo de invierno, devolviendo a los domingos su tradicional función de día de cierre y eliminando la media hora extra por la noche. Aun así, este tipo de cambios reflejan cómo Mercadona está en constante evolución para adaptarse a las nuevas formas de vida y consumo. Para muchos, disponer de más tiempo para hacer la compra supone quitarse un peso de encima en el día a día. Y en vacaciones, cuando los horarios se desdibujan, se agradece especialmente poder contar con esa flexibilidad. Así que si este verano tienes una tarde ocupada o te falta algo en domingo, ya sabes que Mercadona tendrá abierto.