La pasta de Mercadona que todos los nutricionistas tienen en su nevera: perfecta para adelgazar y deliciosa

Si quieres sorprenderte este fin de semana con un plato nuevo, que esté bueno, sea fácil de preparar y que encima sea nutritivo, nada como elegir la pasta de Mercadona que acaba de llegar a sus tiendas y que ha empezado a ganar cada vez más adeptos. Pero no sólo entre quienes no tienen tiempo para cocinar, sino también entre algunos nutricionistas que la recomiendan como una opción equilibrada, rápida y, por qué no decirlo, sorprendentemente rica. Sí, hablamos de la pasta con pollo al pesto de Hacendado.

Puede parecer exagerado decir que algo tan accesible como una bolsa de 300 gramos por 2,50 € puede entrar a formar parte de una dieta saludable. Pero lo cierto es que, si analizamos sus ingredientes, sus valores nutricionales y su perfil calórico, nos encontramos con un plato que se adapta perfectamente a un estilo de vida equilibrado. Sobre todo, si lo comparamos con otras opciones ultracongeladas del mercado que suelen estar repletas de grasas saturadas, sal o aditivos innecesarios. Además, no podemos pasar por alto otro detalle que muchas veces es clave: está buena. Muy buena. De esas comidas que te sacan de un apuro pero que también disfrutas de verdad. ¿El secreto? Una combinación de sabores clásicos (pollo, pasta y pesto) bien resuelta, con buena textura y un toque cremoso que no empalaga. Lo justo para sentir que estás comiendo algo casero sin haber encendido los fogones más de diez minutos.

La pasta de Mercadona que todos los nutricionistas tienen

La lista de ingredientes es uno de los puntos fuertes de este producto. Contiene pasta (51%), elaborada con sémola de trigo duro y huevo, acompañada de pechuga de pollo asada (18%) y una salsa pesto (13%) que incluye albahaca, queso y aceite de girasol. No hay ingredientes raros ni aditivos innecesarios. Es una fórmula limpia y bastante honesta, sin azúcares añadidos ni conservantes artificiales.

Es importante mencionar que la salsa está hecha con queso italiano y tiene un sabor muy suave, sin ser excesivamente graso ni salado. El pollo viene en trozos generosos y bien cocinados, lo cual marca la diferencia en comparación con otros platos preparados que suelen traerlo seco o escaso. Y todo esto en una bolsa que sólo necesitas calentar.

Ideal para controlar calorías sin pasar hambre

Uno de los motivos por los que algunos nutricionistas ya tienen esta pasta en su lista de la compra es su equilibrio calórico. Cada ración (300 g) aporta 480 kcal, lo cual la hace ideal como comida principal. Además, tiene 9,8 g de proteínas, 2,6 g de fibra y solo 0,96 g de sal, lo que la convierte en una opción razonable para quienes cuidan su alimentación sin necesidad de contar macros al milímetro.

Tiene también un contenido moderado en grasas (14,1 g), pero no todas las grasas son iguales: la mayor parte procede del queso y el aceite de la salsa pesto, es decir, grasas más saludables si se consumen con moderación. Por eso, es una muy buena opción si buscas una comida saciante y completa sin disparar los números de tu dieta.

Tres formas fáciles de prepararla

Uno de los aspectos que más valoran quienes la compran (y no solo los que no tienen tiempo) es su versatilidad a la hora de prepararla. En sólo unos minutos puedes tener un plato caliente, sabroso y listo para servir. Se puede preparar de tres maneras distintas:

En sartén : directamente sin descongelar, con una cucharada de agua o aceite, removiendo de vez en cuando durante 7-8 minutos.

: directamente sin descongelar, con una cucharada de agua o aceite, removiendo de vez en cuando durante 7-8 minutos. En microondas: en un recipiente apto con tapa o cubierto con film, a 800W durante 4 minutos.

en un recipiente apto con tapa o cubierto con film, a 800W durante 4 minutos. En freidora de aire: colocándola a 200°C durante unos 9-11 minutos.

Y lo mejor de todo: no necesita añadirle nada más. Aunque, si quieres personalizarla, puedes echarle unas hojas de rúcula, un poco más de parmesano o incluso unas nueces troceadas por encima.

Perfecta para tener siempre en el congelador

Esta pasta no solo destaca por su sabor y su perfil nutricional, sino también por su comodidad. Al ser ultracongelada, se conserva perfectamente durante meses en el congelador, lo que la convierte en un salvavidas ideal para esos días en los que no sabes qué comer o simplemente no tienes ganas de cocinar.

Además, al venir en formato individual (300 g), no te obliga a preparar de más ni a recalentar sobras. Lo que ves es lo que comes. Un formato práctico, con una ración completa que no se queda corta, pero tampoco se pasa.

Cada vez más profesionales de la nutrición mencionan la importancia de contar con alternativas prácticas y saludables que nos faciliten mantener buenos hábitos. Y esta pasta encaja perfectamente en esa categoría. No sustituye a una comida casera con ingredientes frescos, pero tampoco lo pretende. Su función es la de una solución realista, accesible y saludable en el contexto del día a día.

En resumen por 2,50 €, esta pasta ofrece un equilibrio casi perfecto entre sabor, practicidad y salud. No es milagrosa, pero sí una ayuda real para quienes quieren cuidarse sin caer en el aburrimiento o en productos llenos de aditivos. Un básico de congelador que, según parece, también ha conquistado a más de un nutricionista.