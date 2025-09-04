El PP y la izquierda aprueban aumentar en 4 millones el gasto para la atención de menas en Mallorca

El PP y la izquierda aprueban en Mallorca aumentar en 4 millones el gasto para atención de menas ante la crisis migratoria que padece Baleares con la llegada este 2025 de 4.500 inmigrantes ilegales y una sobreocupación del 1.150% de las plazas destinadas específicamente a menores no acompañados.

En la comisión informativa celebrada esta mañana, el PP con el apoyo de las restantes formaciones de izquierdas (PSOE y Més), de los regionalistas de El PI y el rechazo de sus socios de gobierno de Vox, ha aprobado destinar 4 millones de euros correspondientes a una partida extraordinaria al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), que es la institución encargada de canalizar estas ayudas sociales.

Con este incremento serán 28 los millones de euros que el Consell destinará al cuidado y mantenimiento de los centros de menores donde tres de cada cuatro son extranjeros.

Por contra, tal y como ha criticado el partido de Santiago Abascal, el Consell dedicará tres millones de euros adicionales al personal de las residencias de ancianos, «que es quien de verdad sostiene con esfuerzo y sacrificio la atención a nuestros mayores y dependientes».

Por ello, el portavoz de Vox en el Consell, Toni Gili, ha sido tajante y ha calificado de «inaceptable que el dinero de los mallorquines se dilapide en financiar la inmigración ilegal mientras nuestros mayores, nuestros dependientes y nuestros menores en situación de vulnerabilidad siguen sin recibir la atención que merecen».

«Ni un solo euro debe ir destinado a mantener a los menas. Cada euro que el Consell destina a inmigración ilegal es un euro que se quita a los mallorquines que de verdad lo necesitan».

Gili, ha recordado que la prioridad debe ser siempre atender primero a los españoles y mallorquines, reforzando las residencias, mejorando las condiciones laborales del personal sociosanitario y garantizando recursos a los menores en situación de desamparo que son de aquí.

En este sentido, ha precisado que «no permitiremos que se siga premiando a la inmigración ilegal a costa de los sacrificios de nuestras familias, de nuestros mayores y de nuestros trabajadores. Nuestro compromiso es claro: el dinero público de Mallorca debe estar al servicio de los mallorquines.»

El portavoz de Vox, por último, ha criticado la incoherencia del PP, señalando que mientras Marga Prohens, al frente del Govern, intenta imitar el discurso antiinmigración de Vox, el PP en el Consell de Mallorca destina importantes sumas de dinero a la inmigración ilegal y a los menas.