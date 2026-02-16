Fue un fracaso comercial, pero esta película de HBO demostró que Henry Cavill podría ser el mejor 007

Amazon MGM todavía baraja nombres para ver quién es el intérprete que asume el rol del nuevo 007. En los últimos meses, varios nombres han circulado entre la rumorología y las principales informaciones de los medios. Entre ellos el Callum Turner, el mejor posicionado para enfundarse el esmoquin en el reboot de una franquicia que dirigirá Denis Villeneuve (Sicario, Dune). Sin embargo, los fans aún tienen la esperanza de poder ver en el puesto a Henry Cavill, el actor que ya demostró con un título disponible en HBO, ser la opción perfecta para encarnar a James Bond. Nos referimos a la poco conocida Operación U.N.C.L.E.

A pesar de la aprobación general de la prensa especializada, este thriller de espías cuyo planteamiento nace de la serie de los 60, El agente de CIPOL, no obtuvo la suficiente repercusión en la taquilla internacional. Recaudó 110 millones de dólares, pero sus 75 millones de dólares frenaron cualquier tipo de beneficio financiero dado los gastos de promoción y marketing. Eso sí, Operación U.N.C.L.E tiene el cariño de toda esa legión de cinéfilos que disfrutan casi siempre del estilo gamberro, divertido y carismático del cineasta Guy Ritchie. La asociación del director con Cavill comenzó aquí y siguió el pasado 2024 a través de El ministerio de la Guerra sucia. Este año (sin fecha de estreno oficial), la estrella volverá a ponerse a las órdenes del autor británico en In the Grey.

La mejor película de Henry Cavill en HBO

La trama de Operación U.N.C.L.E nos pone en la piel de dos agentes especiales; Napoleon Solo (Cavill) de la CIA e Illya Kuryakin del KGB. Dichos espías se mueven cumpliendo misiones para sus respectivos gobiernos bajo el contexto de la Guerra Fría, pero tras la irrupción de una misteriosa organización criminal que posee armas criminales, ambos deberán unir sus fuerzas y aparcar sus diferencias para salvar el mundo.

Aparte de las virtudes cinematográficas de la producción, uno de los aspectos más destacables de la cinta recae en el look impecable y la planta de un Henry Cavill, quien poseído por el espíritu de su papel, convierte a Operación U.N.C.L.E en una pasarela inmejorable dentro de HBO para imaginárnoslo interpretando al personaje creado por Ian Fleming. Acompañándole, el casting se configura con Armie Hammer (La red social), Alicia Vikander (La chica danesa), Elizabeth Debicki (Tenet), Hugh Grant (Notting Hill) y Jared Harris (Chernobyl), entre otros.

Lo más probable es que nunca lleguemos a ver a Cavill bebiéndose un Martini con vodka, mezclado no agitado. Aunque los espectadores siempre tendrán en esta entretenida buddy film, el ejemplo perfecto de cómo le sentaría al anterior Superman de DC, el perfil del espía más famoso del celuloide. Operación U.N.C.L.E también está disponible en las plataformas de Prime Video y Movistar Plus.

Los futuros estrenos del actor

Puede que no vaya a ser el elegido para ser el nuevo James Bond, pero no por ello Henry Cavill está exento de grandes superproducciones en su agenda. En 2026 estrenará Enola Holmes 3 y Voltron. Mientras que los fanáticos de los 80 tendrán que esperar al 2027 para verle protagonizar el reboot de Los inmortales.