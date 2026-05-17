Así sonó el himno de España en Barcelona durante el GP de Cataluña de MotoGP

El himno de España sonó con fuerza por la megafonía del circuito de Montmeló. Como es habitual, en el GP de Cataluña de MotoGP se puso el canto nacional junto al de la comunidad autónoma. Los pilotos se pusieron en fila delante de la parrilla para escuchar los himnos antes de que comenzara la carrera de MotoGP. Mucha gente en las gradas ondeó su bandera de España en el mítico trazado catalán.

Álex Márquez era el principal favorito a la victoria después de ganar en la sprint, por delante de Pedro Acosta. El piloto de casa quiere repetir el triunfo que logró el año pasado en este mismo trazado. Aquí logró la segunda victoria de su vida en la categoría reina. Pero antes de subirse a la moto tocaban los actos protocolarios previos a la carrera, con el himno nacional como plato fuerte.

Algunos aficionados españoles sacaron a relucir sus banderas durante el momento de los himnos nacionales, donde reinó la normalidad. No hubo pitos como pasa en otras zonas de Barcelona. La afición de MotoGP respetó y aplaudió el himno de España al finalizar.

Primero sonó el de España y después el de Cataluña. Álex Márquez fue el gran aclamado por la hinchada española presente en las gradas del circuito de Montmeló. Corre en casa y ganó el año pasado. La afición española enloqueció cuando se acercó al principio de la parrilla para escuchar el himno.