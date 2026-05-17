Ha nacido una estrella: Máximo Quiles se exhibe en Montmeló con una victoria a lo campeón

Máximo Quiles lo ha vuelto a hacer. Marc Márquez y Aspar han encontrado una auténtica joya, de esas llamadas a marcar una época. El piloto murciano se ha llevado la victoria en Moto3 en Montmeló y lo ha hecho a lo campeón. Nadie sabe de dónde se ha sacado este triunfo porque no tenía el ritmo y le costó en el inicio de carrera. Pero es el líder del Mundial por algo y lo volvió a demostrar. Se impuso a Muñoz en una carrera muy igualada y suma su cuarta victoria del año.

Máximo Quiles, líder del Mundial, hizo una buena salida y pasó cuarto por la primera curva, pero rápidamente cayó hasta la undécima posición. Le estaba costando encontrar el ritmo al piloto de Aspar en las primeras vueltas. Poco a poco puso en temperatura los neumáticos y fue remontando posiciones hasta llegar al grupo de cabeza. Un grupo de ocho pilotos, donde el liderato de la carrera iba variando en cada vuelta.

Uriarte, Muñoz, Almansa y Adrián Fernández se pegaban por ponerse en cabeza. En la parte trasera de ese grupo, los dos murcianos, Carpe y Quiles, se las tenían tiesas por la séptima posición. Sin embargo, Máximo no terminaba de encontrar ese plus que le permitiera luchar por los puestos de cabeza. No conseguía superar a Ríos y acabó cayendo a la octava posición y quedándose atrás de ese grupo cabecero.

A mitad de carrera, Brian Uriarte se puso líder y metió una marcha más. El piloto de KTM abrió un pequeño hueco junto a dos pilotos más que no fue suficiente. Pero estábamos en el ecuador y todavía faltaba un invitado en esta fiesta, el líder del Mundial, Máximo Quiles. Ríos hacía un doble adelantamiento en la última curva en la vuelta 13. Pero el niño maravilla de Aspar acabó incorporándose al grupo en el tramo final de la prueba.

A cinco vueltas del final, Máximo ya estaba segundo. Y al paso por meta, el murciano se puso primero a cuatro del final. El rey de la categoría de plata demostró por qué es uno de los elegidos. No tenía ritmo, le costó coger a los de cabeza y no se puso en posición de podio hasta las últimas vueltas, algo que no le había pasado en toda la temporada. Pero demostró tener una templanza digna de un veterano. Ni siquiera el hecho de estar amenazado de long lap por exceder los límites de la pista le hizo titubear.

Aguantó sin pisar el verde, se puso primero en la última vuelta y aunque Muñoz le pasó en la penúltima curva, Máximo la recuperó en la última curva y entró a meta primero. Muñoz se las tuvo tiesas con otro murciano, Álvaro Carpe, que le adelantó por la tierra para pasar segundo, y David acabó tercero. Increíble carrera de un Quiles que ha logrado una victoria sufrida, remontando, como lo hacen los grandes campeones, y ya aventaja en 64 puntos al segundo del campeonato, Adrián Fernández, en apenas seis carreras.