Prime Video estrena la temporada 2 de ‘Fallout’: sin duda es la mejor serie de ficción de la historia

Se acerca ya el final del año y las plataformas de streaming están lanzando sus últimos estrenos. Por ejemplo, Netflix la quinta temporada de Emily en París y El gran diluvio, Movistar Plus+ la quinta entrega de The Chosen y Prime Video la temporada 2 de Fallout. Esta serie apocalíptica está basada en la franquicia de videojuegos de rol creada por Tim Cain y Leonard Boyarsky y la primera temporada se convirtió en todo un éxito de audiencia cuando se estrenó en 2024. Para alegría de sus seguidores la segunda entrega se estrenará el próximo 17 de diciembre a través de Amazon Prime Video y tendrá 8 episodios en los que veremos como dos siglos después de la guerra de 2077, los tranquilos residentes de los refugios nucleares se ven forzados a abandonar su seguridad y regresar al mundo irradiado que sus antepasados dejaron atrás. Ellos descubrirán que se ha convertido en un mundo complejo y violento.

La serie Fallout ha sido creada por Graham Wagner y Geneva Robertson-Dworet y esta nueva temporada está protagonizada por actores como Ella Purnell, que vuelve a dar vida a Lucy MacLean, la habitante del refugio 33, Aaron Moten, Maximus, el escudero de la Acero y Kyle MacLachlan a Hank MacLean, el padre de Lucy y el supervisor del refugio 33. Los tres vivirán en esta segunda temporada nuevas aventuras que les llevarán a New Vegas, un lugar que les recordará a los fans del videojuego al escenario de Fallout: New Vegas, el juego más popular de la franquicia, aunque ya os adelantamos que poco tiene que ver.

Lo único que no nos convence nada es que Prime Video en vez de dejar a disposición de sus usuarios todos los episodios, irá estrenando uno nuevo cada miércoles hasta llegar al final el 4 de febrero.

¿Qué ocurre en la temporada 2 de Fallout?

La historia de la segunda temporada comienza después del final de la primera y Lucy está viajando con el necrófago Cooper Howard hacia la icónica ciudad de New Vegas. Lucy sigue buscando respuestas sobre su padre buscando la verdad sobre su padre y la corporación Vault-Tec e intenta descubrir más sobre el origen de la guerra nuclear y los experimentos de los Refugios.

Al mismo tiempo Max y la Hermandad del Acero se preparan para el conflicto y deciden explorar las complejidades del Yermo y la verdad sobre el apocalipsis y la guerra. Los creadores de esta serie han prometido más escenas de acción y misterio en el peligroso y extraño páramo de Mojave y la llegada de personajes clave como el Sr. House antes de la guerra.

El reparto de esta original serie

Los protagonistas de esta serie son la actriz Ella Purnell da vida a Lucy MacLean, una joven que vive en el refugio 33, el actor Aaron Moten a Maximus, un escudero de la Hermandad del Acero que se convierte en su aliado y el actor Kyle MacLachlan a Hank MacLean, al padre de Lucy y el supervisor del refugio 33.

También tienen un papel de peso en esta serie el actor Moisés Arias que interpreta el papel de Norm MacLean, el hermano menor de Lucy, el actor Xelia Mendes-Jones el de Dane, el escriba de la Hermandad del Acero y el mejor amigo de Maximus y el actor Walton Goggins a El Ghoul, el actor de Hollywood y embajador de Vault-Tec que se ha transformado en un necrófago.

Además en el reparto están los actores Justin Theroux que da vida a Robert Edwin House, el director ejecutivo de RobCo Industries, Leslie Uggams a Betty Pearson, una miembro del consejo de gobierno del Refugio 33, Johnny Pemberton a Thaddeus, un escudero de la Hermandad del Acero, Leer Leary a Davey, un residente del Refugio 33, Frances Turner a Barb Howard, la esposa de Cooper y una alta ejecutiva de Vault, TecTeagan Meredith como Janey Howard, la hija de Cooper en 2077, Michael Cristofer como el clérigo anciano Quintus y Jon Daly como el vendedor de aceite de serpiente.

En cuanto a los nuevos fichajes para la temporada 2 de Fallout destacan los actores Macaulay Culkin, al que acabamos de ver en Zootopia 2, Justin Theroux que da vida a Robert House, Xelia Mendes-Jones y Kumail Nanjiani.

La segunda temporada de Fallout es una buena opción para los aficionados a este conocido videojuego y para los que disfruten con ficciones postapocalípticas. La plataforma de streaming Prime Video ya ha confirmado este verano que hará una tercera temporada que ya está en pleno desarrollo. Una buena noticia para los usuarios de Prime Video ya que no solo significa que apuesta por seguir con el desarrollo de la saga Fallout, como HBO Max por The Last of Us , sino en general por la adaptación de videojuegos como motor de su producción en el futuro.