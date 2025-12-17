El trofeo de la Supercopa ya está en Palma

El Ayuntamiento de Palma ha acogido hoy la presentación oficial de la Supercopa de España de fútbol sala 2025/2026, que tendrá lugar los días 3 y 4 de enero en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix, recinto que se convertirá en el epicentro del fútbol sala estatal durante el primer fin de semana del año.

El presidente de la FFIB, Jordi Horrach, ha expresado la gran satisfacción de la Federación por acoger esta histórica competición, destacando que «es un orgullo para la FFIB que Palma y Son Moix puedan acoger una competición de estas características, que llega por primera vez a las Illes Balears. Es la mejor manera de empezar el Año del Centenario de la Federación, y deseamos a nuestro equipo, Palma Futsal, mucha suerte para afrontar un reto tan especial».

Horrach ha remarcado que la llegada de la Supercopa supone «un reconocimiento al crecimiento del fútbol sala balear y al trabajo constante de clubes, instituciones y deportistas», y ha subrayado la importancia para la isla de que la Real Federación Española de Fútbol confíe en Mallorca para acoger uno de los títulos más prestigiosos del panorama nacional.

Por su parte, el Batle de Palma, Jaime Martínez, ha asegurado que “Mallorca y Son Moix se vestirán de gala para ofrecer una oportunidad única a todos los ciudadanos de disfrutar de una competición tan importante. Será una fiesta deportiva para todos, y esperamos que nuestro equipo, Palma Futsal, pueda levantar el título ante su afición”. El Batle también ha destacado que Son Moix «volverá a demostrar su capacidad para acoger eventos de primer nivel y proyectar Palma como una ciudad de deporte, pasión y hospitalidad».

La Supercopa de España de Fútbol Sala reunirá a los cuatro mejores equipos del país: el campeón de Liga y defensor del título, Jimbee Cartagena Costa Cálida; el campeón de la Copa de España, Servigroup Peñíscola; el campeón de Copa del Rey, Movistar Inter FS; y el Illes Balears Palma Futsal, vigente campeón de la UEFA Champions League de Fútbol Sala y mejor clasificado de la liga regular tras el campeón de Copa.

La celebración de la Supercopa en Son Moix refuerza el prestigio del pabellón de Palmesa como sede de grandes competiciones y ofrece a los aficionados una oportunidad única de disfrutar de las estrellas más destacadas del fútbol sala del estado.