Camela y Juan Magán actuarán en Mallorca este verano: primeras confirmaciones de Es Jardí 2026

Es Jardí Mallorca vuelve esta temporada con una propuesta renovada en la que el foco está, más que nunca, en la experiencia. Convertida en una cita imprescindible que acogió este 2025 a 75.000 asistentes a lo largo de 21 fechas, el Mediterranean Boutique Festival regresará con la mejor programación y ofrecerá música, cultura, gastronomía y actividades para todos los públicos entre los meses de julio y agosto en un espacio único dentro del Recinto Mallorca Live.

El festival estival –en su cuarta edición– mantendrá como objetivo principal el entretenimiento, explorando nuevos conceptos y ofreciendo fiestas temáticas para todos los gustos, que se suman a los conciertos para conformar una oferta realmente completa.

Este año, además, se están preparando nuevos espacios -incluida la renovación del VIP y la nueva ubicación de las gradas- y se trabaja en una mejora continua del entorno para garantizar una propuesta de calidad acorde al público, incorporando nuevas opciones gastronómicas y de ocio.

La organización ha anunciado hoy a través de un comunicado los primeros nombres de la programación de Es Jardí 2026, que queda inaugurada por Camela (16 julio), Iván Ferreiro (24 julio), Juan Magán (7 agosto), Delaossa (14 agosto) y Marta Santos (21 agosto).

Las entradas generales para las primeras fechas confirmadas están a la venta desde 28€ en www.esjardimallorca.com y en la ticketera oficial Entradas.com.

Camela, más que himnos

Un grupo se convierte en leyenda cuando el público corea más del 90% de su repertorio en todos y cada uno de sus conciertos. Esto es lo que ocurre con Camela, la pareja que ha convertido cada canción en algo más que un himno a lo largo de más de 30 años y más de siete millones de discos vendidos.

Ángeles y Dioni visitarán Es Jardí el 16 de julio para celebrar su historia y el mágico presente que siguen viviendo, con todos sus conciertos llenos de fieles y de las nuevas generaciones que se han sumado a un fenómeno que no conoce precedentes en el pop español.

Camela ha firmado un buen puñado de títulos que forman parte de la banda sonora nacional, como Sueños inalcanzables, Lágrimas de amor, Nunca debí enamorarme o Cuando zarpa el amor. Una banda única e irrepetible y en constante reinvención con la que el público de Es Jardí vivirá una noche inolvidable.

Toda una vida de canciones con Iván Ferreiro

En 2025 se cumplieron 20 años de la publicación de Canciones para el tiempo y la distancia, el primer álbum en solitario de Iván Ferreiro. Un aniversario redondo que llevó al artista gallego a hacer balance de toda una vida dedicada a la música: 12 discos de estudio, cientos de conciertos y muchas canciones que han marcado la historia de la música española.

La inconfundible voz de Los Piratas mira atrás, pero no lo hace con demasiada nostalgia, y celebra 35 años de canciones con la gira Hoy x Ayer que le traerá a Mallorca el 24 de julio dentro del cartel de Es Jardí. Iván Ferreiro propone un directo más cercano, más centrado en la voz y en la esencia de un emblemático repertorio que incluye temas como Turnedo, El equilibrio es imposible o Años 80.

Juan Magán, ‘El rey del electrolatino’

Con The King of Dance (2012), su primer disco, llegaron los primeros éxitos que no han dejado de sonar en las pistas de baile –como Bailando por ahí y Ella no sigue modas– y su primera nominación al premio Grammy Latino. Él es Juan Magán, El rey del electrolatino, que llegará a Es Jardí el 7 de agosto con un catálogo lleno de canciones para hacer bailar al público mallorquín.

El productor, compositor e intérprete se ha convertido en unos de los artistas españoles líderes de la última década y ha desarrollado una carrera llena de éxitos y colaboraciones con artistas de la talla de Enrique Iglesias, Don Omar, Paulina Rubio, Pitbull, J Balvin, Belinda, Gente de Zona, Yandel, Nelly Furtado, Cali y El Dandee, Sebastian Yatra, CeeLo Green… Con discos multiplatino y diamante, millones de sencillos vendidos, cientos de conciertos por todo el mundo y nominaciones a múltiples premios (Latin Grammy, Latin Music Awards de Billboard, Premios Lo Nuestro), Juan Magán es uno de los nombres más reconocidos en la escena musical internacional.

La tradición y la modernidad conviven en Delaossa

Tras un intenso año alejando de los focos y ya consolidado como una de las figuras más influyentes del rap español, Delaossa ha vuelto con La Madrugá (2025). Con colaboraciones de Andrés Calamaro, Recycled J, Nicki Nicole y Quevedo, entre otros, se trata de un álbum profundo, directo y maduro que apunta a convertirse en un hito de su carrera. Le acompañará una gira que le llevará al escenario de Es Jardí el 14 de agosto.

Nacido y criado en el emblemático barrio malagueño de El Palo, Delaossa es el artista que más y mejor ha sabido extrapolar su aprendizaje artístico y vital a todos los lugares que visita, físicos y mentales. A día de hoy, su música ha fermentado en un estilo absolutamente único, pues nadie suena, transmite ni evoca como él. Un artista que combina tradición y modernidad con un estilo íntimo y directo, mostrado ya desde su debut de 2019, Un perro andaluz, que supuso el despegue definitivo de un rapero auténtico.

Marta Santos: una revelación llega a la isla

La joven artista sevillana Marta Santos comenzó su viaje musical con una guitarra y su teléfono, compartiendo por redes vídeos en los interpretaba canciones de otros artistas. Con una de esas versiones, la de Las cosas pequeñitas, Marta consiguió un disco de platino y arrancó su carrera profesional. Su éxito más rotundo llegó con Algo sencillito, el adelanto de su primer álbum de estudio, Poquito a poquito (2023), que fue disco de oro.

Desde entonces, Marta ha seguido trabajando para crear un repertorio fiel a su personalidad y, en el camino, ha ido conquistando el panorama nacional con su talento y frescura. El 21 de agosto llega a Es Jardí la ganadora del Premio Odeón a artista revelación flamenco, del Premio Cadena Dial 2025 y del Premio MásMúsicas a artista revelación para presentar su segundo trabajo, Aquí no sobra nadie (2025). Una noche para disfrutar en la isla de uno de los fenómenos musicales del último año.