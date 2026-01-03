Arrasate, a las claras: «Quedan dos jornadas de primera vuelta y queremos sumar»

Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, dijo hoy en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Girona que «quedan dos jornadas para acabar la primera vuelta y queremos sumar. Lo hemos pasado muy mal al principio y eso nos sirve para dar valor a lo que poco a poco hemos ido consiguiendo. Mañana sería un paso muy importante sumar los tres puntos».

«Queremos seguir siendo competitivos, sabemos que iniciamos un tramo de partidos importantes y tenemos la sensación de que hemos sacado un poquito la cabeza, pero no nos podemos fiar porque si lo hacemos nos llevaremos un chasco», agregó el entrenador vasco, que recordó sobre el rival que «el Girona también está en línea ascendente. Viene de ganar en San Sebastián y de empatar en el campo del Betis. Si les dejamos que estén cómodos lo vamos a pasar muy mal, eso lo tenemos claro. Cuanto más eficaces seamos, más fácil será obtener un buen resultado».

El Mallorca tendrá mañana prácticamente a toda la plantilla disponible, y ese es un motivo de satisfacción para Arrasate, que explicó que «nos falta sólo Cuéllar. Omar Mascarell ha sido el último en incorporarse. Es una alegría poder contar con todos, y aunque sea más difícil hacer la competición eso significa que vamos a tener más opciones en el banquillo».

En cuanto al mercado de enero, desveló que «la dirección deportiva está intentando mejorar la plantilla. La valoración hay que hacerla cuando termine el mercado, pero la idea como he dicho antes es aumentar el nivel de lo que tenemos». «Si el mercado está abierto pueden pasar muchas cosas, pero yo en lo que pienso es en el partido de mañana. El club ya sabe lo que pienso, pero quien tiene que saberlo es el club, no la prensa, agregó.

Con respecto a las salidas, explicó que «creemos mucho en Marc Doménech. Todo le ha pasado muy rápido y hemos creído que para su formación era muy positivo cambiar de contexto. Esperamos que sea un paso intermedio para hacer carrera aquí en el Mallorca», y sobre Dani Rodríguez admitió que Lo de Dani fue muy doloroso, pero el día a día estaba siendo bueno.

Arrasate abrió la rueda de prensa hablando de Miquel Contestí, sobre quien dijo que «es justo empezar nombrándolo. Hay unanimidad en que ha sido una de las personas más importantes de la historia del Mallorca. Qué menos que dedicarle un minuto de silencio y mandarle mucho ánimo a familia y allegados».