Míchel advierte: «Necesitamos ganar y a eso vamos a Mallorca»

Míchel Sánchez, entrenador del Girona, ha comparecido este sábado en rueda de prensa en la previa del partido de mañana frente al RCD Mallorca, un duelo que el técnico considera clave en un momento de máxima exigencia para el equipo. “No somos un equipo que genere muchas ocasiones, aunque estamos a menudo en el último tercio del campo. Nos falta energía en la fase final del juego y hemos recibido demasiados goles en transiciones”. A pesar de ello, Míchel ha querido transmitir un mensaje de trabajo y autocrítica: “Hemos visto claramente el problema y estamos trabajando para solucionarlo. Si no cambiamos, será imposible mejorar lo que hicimos el año pasado”.

Pensando ya en el nuevo año, el técnico espera un cambio de tendencia: “Esperamos que este 2026 estemos más acertados”, insistiendo en que la prioridad absoluta es el partido de mañana. En este sentido, ha confirmado que Livakovic tiene permiso y podría salir, lo que obliga al club a estar atento a la portería, aunque Míchel ha querido restar importancia al mercado de invierno: “Es muy complicado. Si nos centramos demasiado en ello, no estaremos enfocados en los partidos que vienen. Mi responsabilidad es continuar mejorando el equipo y hacerlo más competitivo. Es más importante encontrar soluciones desde dentro que esperar que lleguen de fuera”. Sobre nombres propios, ha explicado que Echeverri tiene permiso del Manchester City para entrenar con el equipo.

En cuanto al rival, Míchel ha elogiado al Mallorca, a quien considera un equipo muy completo: “Tiene mucha finalización, centra muy bien y cuenta con jugadores potentes en las áreas. Presiona bien, juega hacia adelante, defiende con orden y tiene futbolistas con experiencia. Muriqi o Virgili generan mucho peligro”. Ante esto, el técnico ha subrayado la importancia de la posesión y de defender mirando hacia adelante: “Necesitamos jugar en campo rival y presionar muy bien tras pérdida. Hacia atrás sufrimos mucho”.

Finalmente, Míchel ha remarcado la importancia de los próximos compromisos: “Los dos partidos que vienen son muy difíciles. Necesitamos ganar porque acabar la primera vuelta por debajo de los 20 puntos es una cifra complicada. La liga está muy ajustada, pero tenemos que sumar para llegar a los 42 puntos y mantener la categoría. Lo que hemos hecho hasta ahora es malo y, por eso, necesitamos mejorar empezando por el partido de mañana”.