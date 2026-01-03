Investigan la muerte de una mujer de 72 años tras meses sin comer alimentos sólidos en Mallorca

Agentes de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación de la muerte de una mujer, de 72 años, que murió en Mallorca tras llevar meses sin ingerir comida sólida. Durante medio año, una mujer suiza de 72 años fue apagándose lentamente en el interior de su vivienda de Cala Llombards.

Su decisión fue firme y silenciosa: dejar de comer y tan sólo ingerir algunos líquidos. A finales de diciembre, su cuerpo, extremadamente debilitado y con un peso aproximado de 30 kilos, dijo basta. La mujer convivía con su marido y un perro. Desde hacía meses rechazaba cualquier tipo de comida y únicamente ingería pequeñas cantidades de vino. No se trataba de una situación sobrevenida ni de un episodio puntual, sino de una determinación personal que mantuvo hasta el final.

Pocos días antes del fallecimiento, una médica que la visitó quedó seriamente preocupada por su estado y le recomendó ingresar de inmediato en un centro sanitario. La mujer se negó y firmó un documento dejando constancia de su voluntad. Ahora, los investigadores tratarán de esclarecer lo sucedido y si ella era plenamente consciente de que simplemente ingiriendo líquidos el cuerpo humano no puede sobrevivir.

La noche del 30 de diciembre, según ha informado la Oficina de Comunicación de la Guardia Civil, el marido se percató de que su esposa se encontraba en la cama con una respiración agónica y solicitó la presencia de los equipos de emergencia.

Hasta la vivienda, situada en la calle sa Platja, se desplazaron sanitarios del SAMU-061 y agentes de la Guardia Civil del puesto de Santanyí, que fueron los primeros en acudir al domicilio y quienes asumieron la investigación. A su llegada, los servicios médicos solo pudieron certificar el fallecimiento.

Un médico forense se personó en el lugar, examinó el cuerpo y ordenó el levantamiento del cadáver. Posteriormente, el marido explicó a los agentes, con algunas dificultades al no hablar español, que su esposa llevaba cerca de seis meses sin comer alimentos sólidos.

La Guardia Civil ha abierto diligencias para esclarecer con exactitud las circunstancias del fallecimiento y los hechos han sido puestos a disposición del juzgado correspondiente. Por el momento, no se aprecian indicios de la intervención de terceras personas.