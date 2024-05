Dioni (Camela) confiesa en el inesperado incidente que tuvo escasos minutos antes de coger un avión

El pasado lunes 13 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Martínez y Hermanos en Cuatro. Entre los invitados, se encontraba el dúo Camela. Como no podía ser de otra manera, tanto Dioni como Ángeles hicieron una serie de confesiones que dejaron sin palabras a todos los allí presentes.

Sobre todo por la anécdota que Dioni quiso compartir una impactante historia con Dani Martínez: «Te puedo contar una anécdota en una isla que fuimos de concierto». Acto seguido, empezó a contar lo ocurrido: «A la vuelta, mi asistente personal sin darse cuenta, me llegó la vendedora y, después de hacer una foto con fans, me dijo que no se podían hacer fotos allí».

Y añadió: «Cogí a mi asistente y nos fuimos y, una vez fuera, nos dijo el asistente que dónde pagaba los dos cartones de tabaco que tenía en sus manos». Inevitablemente, la primera reacción que tuvo fue nada más y nada menos que decirle que «tirase»: «Estuve acojonado todo el viaje. Hasta que no llegamos a Madrid y cogimos un taxi iba cantando Libre, libre quiero ser».

El aparatoso percance de Dioni en un aeropuerto a escasos minutos de coger un avión: «Estuve acojonado todo el viaje» #MartínezYHermanos https://t.co/MaaKudkhVL — Cuatro (@cuatro) May 14, 2024

Dioni de Camela se enfrenta a varios retos en Martínez y Hermanos

El cantante debía hacer tres retos a lo largo del programa sin que Dani Martínez se diese cuenta. ¡Y lo consiguió, con creces! El primero de ellos era hacer un remolino, algo que fue sencillo tras pulsar el «botón verbenero». Pero no todo quedó ahí, ya que el segundo de los retos era un poco más complejo.

¿En qué consistía exactamente? En conseguir un caramelo o un chicle del público. Pero para Dioni no hay nada complicado, porque lo que hizo fue intercambiar una de las pulseras de merchandising de Camela por un caramelo. Como era de esperar, ¡no tardó en conseguir esa otra prueba!

La última de ellas era la más compleja: lograr que Dani Martínez le regalase algo. «Estoy viendo cosas muy bonitas que tienes aquí…», comenzó diciendo el cantante de Camela. No tardó en levantarse para coger una bola del mundo que tenía frente a él. «Es para mi nieto, te lo juro», hizo saber a Dani Martínez.

Finalmente, el artista cumplió los tres retos y la reacción del presentador al darse cuenta no tardó en llegar: «¿Qué es esto?», cuestionó tras aparecer en pantalla lo que acababa de conseguir Dioni. «¿Ves cómo si me hubieras fichado de primeras hubiera tenido más audiencia?», añadió el invitado de Martínez y Hermanos.