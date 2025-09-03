Es Jardí cierra su tercera edición con 21 fechas y 75.000 asistentes en el Recinto Mallorca Live

Es Jardí despidió su tercera edición este fin de semana en Mallorca. Desde el pasado 10 de julio, el festival ha congregado a 75.000 personas que a lo largo de 21 fechas han disfrutado de una variada programación de música, cultura, gastronomía y actividades para todos los públicos en el jardín mediterráneo del Recinto Mallorca Live en Calvià.

En su tercera edición, Es Jardí ha estrenado un nuevo concepto para las tardes de verano del festival, recibiendo a los asistentes a su entrada al festival en el Escenario Sa Clariana. En este renovado escenario de bienvenida se ha establecido la primera conexión del público con lo que está por venir y a lo largo de los dos meses de programación ha acogido las propuestas más interesantes y variadas de la escena musical de las Islas Baleares con actuaciones y sesiones de artistas, bandas y DJ baleares, reforzando el compromiso del festival con el talento local.

Por sus tablas han pasado la artista menorquina María Florit, la banda The Mirror Three desde Formentera y Morning Drivers desde Ibiza y los proyectos mallorquines Ange, The Little Kiss, Tinons March Quartet, DJ Tere G, Barrilete Cósmico, David Cabot, Alex Abril, La Canija, Fly Funks, Carlos Gómez, Kool Vibes, el Tardeo Generación X con el DJ Ricardo D León y el acústico de Paco Martín y DJ Rachel de Vidal. La oferta local de jazz, funk & soul de los viernes en Sa Clariana ha sido posible gracias a la colaboración de Jazzlounge.

La mejor música nacional e internacional para todos los públicos

Un verano más, la cita imprescindible del verano en Mallorca se ha mantenido fiel a su carácter ecléctico, reflejado en un variado cartel conformado por nombres consagrados de la música así como algunos de los artistas del momento, tanto internacionales (Bomba Estéreo, Blue y Trueno) como nacionales (Pastora Soler, Dani Fernández, G-5, Mikel Izal, Guitarricadelafuente, Duncan Dhu y Beret).

Siempre buscando ofrecer al público la mejor experiencia, Es Jardí ha presentado este año el formato Special Show, una apuesta por traer a la isla artistas de renombre internacional, con las ya inolvidables actuaciones de Marc Anthony y Alejandro Fernández. Otra de las novedades de esta edición ha sido la primera visita a la isla de Soultown Festival, una noche de celebración del soul, el funk y los grandes clásicos con nombres como Shalamar y Tunde Baiyewu (la inconfundible voz de The Lighthouse Family).

Las fiestas Bresh, Children of the 80’s (con los artistas internacionales Kate Ryan y Ryan Paris), el 27º Aniversario de Garito y las noches de Summer of Rock Legends y Summer of Divas han sido de nuevo algunas de las citas más queridas del cartel.

Una cita con la gastronomía y para toda la familia

La oferta gastronómica se mantiene como uno de los pilares del festival, que en esta tercera edición ha vuelto a contar con una oferta variada (con opciones sin gluten, vegetarianas y veganas) y con empresas de restauración de la isla que trabajan con productos de proximidad: La Rosa, Beewi, Beewi Beach, Can Company e Indivisible. También han ofrecido sus productos Viandas Salamanca y Don’t Cry. Por su parte, la zona Premium ha contado con KM1, que ha ofrecido de aperitivo una gilda acompañada con degustación de vermut de Mallorca.

El jardín mediterráneo de Calvià ha sido una cita perfecta para toda la familia gracias a sus actividades para todos los públicos (actuaciones de acróbatas, pintacaras, espectáculos de malabares y de fuego…) y el rincón para los más pequeños, Es Jardinet.