Siguen llegando pateras: tres en Cabrera y Formentera en la segunda oleada de 2026, tras el rescate de 16 personas en aguas ibicencas. En la tanda de hoy han desembarcado 59 personas, todas de origen subsahariano y magrebí.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 23.38 horas de este viernes se ha interceptado a 26 personas de origen subsahariano, en línea de costa al noroeste de Cabrera. En el rescate de estos 26 migrantes han intervenido efectivos del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia y Salvamento Marítimo.

Más tarde, ya a las 02.40 horas de este sábado, se ha rescatado a 13 personas de origen magrebí, a media milla del faro de la mola, al sur de Formentera. En esta actuación han intervenido el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, la Guardia Civil del Puesto de San José y Salvamento Marítimo.

Asimismo, este sábado, a las 07.50 horas, se ha procedido al rescate de un total de 20 personas de origen magrebí, en el mar al sur de la isla de Formentera. En este rescate ha intervenido la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Ibiza, la Guardia Civil del Puesto de San José y Salvamento Marítimo.

Estos rescates se suman a otro que tuvo lugar previamente este viernes, el cual ocurrió a las 16.35 horas, cuando se interceptó a un total de 16 personas migrantes al sur de Formentera a bordo de la que ha sido la primera patera llegada a Baleares este 2026.