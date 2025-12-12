Hay un motivo de peso por el que las naranjas se venden en mallas rojas y los limones en amarillas. En los supermercados se sabe muy bien la forma en la que conseguiremos que todo parezca más y más bonito. Comemos, pero, sobre todo, compramos por la vista, este es el sentido en el que vemos llegar a nuestra mesa una combinación de ingredientes que, sin duda alguna, acabaremos obteniendo un plus de buenas sensaciones.

Un buen básico que puede acabar siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades en casa, es siempre una base cítrica. Con ella podremos cocinar deliciosos postres, pero también acompañar carnes o pescados, ese salmón a la naranja o ese cerdo con el toque de naranja que puede cambiar el sabor de una carne muy especial. En el supermercado solemos elegir entre lo mejor de lo mejor, aquellas frutas, verduras, carnes y pescados que tienen un aspecto más atractivo. Un calibre determinado, pero también una presentación que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades, en estos tiempos de cambios que tenemos en mente.

No os fieis de estos tonos

El color de los alimentos puede cambiar por momentos y lo hará de tal forma que deberemos prepararnos para descubrir un truco que nos hace perdernos a la hora de comprar. Ir al supermercado con hambre no es el peor de nuestros problemas cuando llegamos a este lugar.

Hay otras formas de descubrir la forma de comer un tipo de alimentos que en demasiadas ocasiones nos entran por la vida. Los alimentos frescos, pueden sufrir más de una transformación bajo los focos de un supermercado que se llena de productos de primera calidad.

Hoy en día en un supermercado podremos encontrar todo lo necesario y más para disfrutar de una combinación de elementos que nos permiten disfrutar al máximo. En especial en estos días en los que cada elemento cuenta, de una forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

La manera en la que se presentan los productos que podemos comprar no es casualidad, sino que está determinada por una serie de detalles que, sin duda alguna, debemos conocer.

Este es el motivo por el que las naranjas se venden en mallas rojas

Los limones van en mallas amarillas, un color que se parece mucho a su propia tonalidad natural, de la misma forma que el rojo de las mallas de naranja tiene ese punto intenso que puede cambiar por completo lo que vemos de estos elementos que quizás hasta ahora no sabíamos en motivo principal de este hecho.

Tal y como nos explican los expertos de Naranjamania desde su blog: «El color rojo de la malla de las naranjas forma parte de una estrategia de marketing por parte de los supermercados. Las estrategias de marketing de los supermercados pueden conseguir no sólo que compremos más, sino que además estos sean los productos más caros. Este tipo de estrategias van desde cómo están colocados los productos en las estanterías hasta el tamaño de los mismos, pasando por la utilización de los colores y la iluminación».

Siguiendo con la misma explicación: «La ilusión óptica de Munker-White es un efecto que induce a nuestro cerebro a organizar la información en base a la luminancia percibida del objeto. En esta ilusión óptica influye la percepción del color o de los colores colindantes. Todo esto un concepto clave: la asimilación. La ilusión óptica hace que percibamos más luminosidad en los tonos cuando están más cerca de colores blancos que de negros. La ilusión óptica de Munker-White nos plantea un reto para nuestro cerebro».

El resultado de este efecto es demoledor: «Este efecto óptico hace que las bolas en este caso atravesadas por líneas rojas parezcan de un color rojizo. Y este mismo efecto es el que se produce en el caso de la malla roja en la que suelen vendernos las naranjas y mandarinas, el rojo de la malla superpuesto al naranja de la fruta hará que este sea mucho más intenso y nos incite a comprarlas al parecernos más atractivo. Desde naranjamania como siempre os animamos a que no os dejéis influenciar por las apariencias y que valoréis mas la calidad del producto que al final es lo realmente importante».

Por lo que, más allá del color, hay otros elementos que deben ser claves a la hora de escoger el mejor producto posible. A veces los productores locales pueden tener la mejor naranja, sin necesidad de vestirla de gala, por aroma, sabor y textura se lleva la palma de una forma que difícilmente podrá competir con las grandes superficies.