Soy dermatóloga y éste champú de Mercadona es el que más recomiendo

Estamos ya a punto de despedir del todo el mes de agosto así que le decimos adiós a las vacaciones. Es hora de preparar entonces el regreso al trabajo y la vuelta al cole de los niños, pero no podemos descuidar nuestro aspecto. Puede que te veas espectacular con el bronceado que has cogido, pero ¿puedes decir lo mismo de tu cabello? Después de días de sol y también días en los que el pelo ha estado constantemente dentro del agua (ya sea el mar o la piscina), puede que ahora lo notes reseco y necesites un buen champú con el que recuperar hidratación y suavidad. Nada entonces cómo guiarse por las palabras de una dermatóloga, que recomienda un champú de Mercadona y que seguro que vas a querer probar.

¿Cuántas veces has estado en la sección de champús de Mercadona y te has perdido antes las muchas opciones que ofrece la cadena valenciana? Seguramente te guiarás por lo que te recomiendan tus allegados o te atraigan aquellos en los que aparece la palabra «Novedad». Sin embargo, tener a nuestro alcance las palabras de alguien experto, nos puede servir para hacer una mejor elección. En este sentido, y gracias a las redes sociales, podemos guiarnos a partir de las recomendaciones de la doctora en dermatología Leire Barrutia, que es popular en TikTok e Instagram con su cuenta @dermisphere en la que suele recomendar todo tipo de productos de cosmética, cuidado de la piel y del cabello y en muchas ocasiones, fijándose en aquellos que son más económicos. Y en esta ocasión se ha fijado en los champús de Mercadona y entre los analizados, la doctora recomienda uno en concreto para aquellos que tienen el cabello más dañado y con encrespamiento.

El champú de Mercadona que recomienda una dermatóloga

La doctora Leire Barrutia, conocida en redes sociales como @dermisphere, ha analizado diversos champús de Mercadona, y entre ellos, ha encontrado un favorito que ha recomendado de manera especial: el champú con aceite de argán que Mercadona vende por tan solo 2,05 euros.

Este champú, según explica la doctora Barrutia, es especialmente efectivo para aquellas personas que luchan con el cabello seco y encrespado. ¿El secreto? La combinación de activos hidratantes como el aceite de argán, el aceite de jojoba, la manteca de karité y la queratina hidrolizada. Estos ingredientes no sólo hidratan profundamente, sino que también ayudan a reparar el cabello dañado, dándole una apariencia más saludable y manejable.

¿Por qué recomendar este champú?

Uno de los aspectos que más ha resaltado la doctora Barrutia en sus análisis es la capacidad de este champú para tratar cabellos que se rompen fácilmente. Esto es crucial, ya que el cabello dañado es más propenso a sufrir encrespamiento debido a su fragilidad y sensibilidad a factores ambientales como la humedad. Al fortalecer el cabello y mantener su hidratación, este champú ayuda a reducir estos problemas de manera notable.

Además, la doctora menciona que la presencia de siliconas en la fórmula es un punto a favor para quienes buscan controlar el frizz. Las siliconas, aunque a veces tienen mala fama, pueden ser extremadamente útiles en cabellos que necesitan ese peso adicional para mantenerse en su lugar y evitar el temido encrespamiento. Además, este champú ha demostrado ser eficaz para suavizar la cutícula del cabello y mejorar su apariencia general, haciéndolo más manejable y menos propenso al frizz.

¿Para quién es ideal este champú?

El champú con aceite de argán de Mercadona es ideal para personas con cabello seco, dañado y con tendencia al encrespamiento. Si bien es accesible para cualquier tipo de cabello, aquellos que necesitan un cuidado extra debido a daños causados por el calor, tratamientos químicos o exposición ambiental encontrarán en este producto un aliado indispensable.

Gracias a la recomendación de la doctora Barrutia podemos entender que se trata de una champú es una excelente opción para aquellos que buscan una rutina capilar simple pero efectiva. Su formulación, rica en ingredientes nutritivos, lo convierte en una elección inteligente para quienes desean mantener un cabello sano sin gastar demasiado.

También recomienda el Champú Zero, para todo tipo de cabello

Además de la recomendación del champú con aceite de argán de Mercadona, la doctora Barrutia destaca también el Champú Zero Deliplus todo tipo de cabello. Le parece una opción interesante por el mismo precio que el anterior, 2,05 euros, aunque destaca sobre todo para «cabellos dañados muy secos o muy frágiles». A diferencia del otro sin embargo, lleva más sulfactantes pero también activos limpiadores que son muy suaves, pero no lo elegiría para cabellos grasos dado que «no va a limpiar lo suficiente».