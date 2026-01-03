España no sólo quiere mantener presencia en la cúspide del Banco Central Europeo (BCE) tras la salida de Luis de Guindos en primavera, sino que podría aspirar a la presidencia que hasta ahora ostenta Christine Lagarde. En el próximo encuentro de ministros de economía, Ecofin, en Bruselas, Carlos Cuerpo evaluará el escenario de cara a lograr un puesto en el próximo Consejo del BCE que surgirá a partir de 2029.

Son casi tres años entre unas salidas y otras, pero el escenario del regulador europeo va a cambiar por completo, y las negociaciones por los asientos ya han comenzado. Alemania, cuyo peso en el Consejo de Gobierno del BCE ostenta a través del puesto de Isabel Schnabel, quiere aspirar a más. Francia sabe que le toca relevar dentro de poco a la presidenta Lagarde, y también quiere cambiar cromos. Entre uno y otro quieren repartirse la vicepresidencia que deja De Guindos y el puesto de Economista Jefe que dejará Philip Lane.

Fuentes internas del Gobierno confirman que en Moncloa no se descarta aspirar directamente a la presidencia del organismo cuando expire el mandato de Christine Lagarde en 2027. «Todo está muy abierto, y se tratará de lograr un puesto u otro en función de las negociaciones que arrancan ahora». Lo importante, como ya avanzó el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista el pasado día uno en Cadena Ser, es que «España mantenga el peso que le corresponde» y siga contando «con un asiento en el Consejo de Gobierno del BCE». En otras palabras: según evolucione la negociación para el reparto de las plazas que quedarán libres, España calibrará si puede aspirar a la presidencia y a quién propondría, siempre con la vista puesta en cumplir también con el criterio de paridad que exige Bruselas.

El baile de nombres está lejos de ocurrir, todavía, por más que se relacione al ex gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos con esa candidatura española al BCE. El reparto de sillas previo también determinará el perfil de quien se presente, incluido el hecho de que sea hombre o mujer, par tratar de respetar la paridad en el Consejo.

La apertura de esa posibilidad coloca al Gobierno en un escenario político complejo: dos grandes rondas de negociaciones dentro de la Unión Europea, fuertes presiones internas y un reparto institucional complejo. Aun así, Economía cree que existe la posibilidad de que España pueda competir por la silla que dejará Lagarde, sobre todo si París y Berlín centran sus esfuerzos en otros puestos estratégicos, como la vicepresidencia o la jefatura del equipo de economistas del BCE. En todo caso, dejan claro «que lo importante es mantener el peso», y que todavía no es el momento de «optar a una u otra silla concreta».

El tablero en Europa

La UE baraja cerrar un acuerdo de amplio espectro tan pronto como en febrero, que incluiría no solo el reemplazo inmediato de De Guindos (a quien le vence el mandato), sino también un reparto preliminar de los tres puestos que quedarán vacantes en 2027: el del economista jefe, el de la alemana Isabel Schnabel y, sobre todo, la presidencia del BCE.

Más allá de los nombres que se puedan poner sobre la mesa, lo que está previsto es que se pacte un reparto tácito por países. Y ahí, España intenta no quedarse atrás pese al delicado momento político (interno) del Gobierno.

Aun así, Economía insiste en que España no renuncia a nada. Oficialmente, el ministerio asegura que trabajará para «asegurar una presencia significativa e influyente en las instituciones económicas y financieras europeas», con el BCE en el centro de la estrategia.

La clave, según reconocen fuentes europeas, es que Alemania y Francia ya han dejado claro que pujarán por la vicepresidencia y por la plaza de economista jefe, respectivamente. Ninguna de las dos ha ocupado esos puestos: Alemania nunca ha presidido el BCE y Francia nunca ha sido economista jefe.

Aun así, el camino no será fácil. Los países del Este, que aún no han tenido presencia en el Comité Ejecutivo desde su adhesión, han lanzado ya varias candidaturas para el puesto de De Guindos. Otros gobiernos también presionan para asegurarse espacio, y existe el riesgo real de que España tenga que esperar hasta 2029 si sale mal parada del reparto de finales de enero.