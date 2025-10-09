Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, ha abogado este jueves por encontrar un «equilibrio» con las empresas tras la propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de ampliar los permisos por fallecimiento de un familiar hasta 10 días e incorporar un nuevo permiso por cuidados paliativos.

En concreto, Carlos Cuerpo ha reprochado a Yolanda Díaz que no haya tenido en cuenta todas las voces del sector entre las que se encuentran los empresarios y también los sindicatos. «Hay que encontrar un equilibrio para hacerlo de la mano de nuestras empresas», ha incidido Cuerpo en una rueda de prensa previa a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo) que se celebra este jueves en Luxemburgo.

No obstante, el titular de Economía ha defendido la «constante búsqueda» del Gobierno para «seguir conquistando derechos para los trabajadores y seguir mejorando las condiciones laborales».

Se cuestiona la falta de diálogo

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, también ha calificado este jueves de «ocurrencia» la propuesta de Díaz, al tiempo que de forma irónica ha pedido «un permiso para descansar un ratito de los anuncios del Ministerio de Trabajo».

Preguntado por estas declaraciones, que ha evitado valorar, Cuerpo ha insistido en que la ambición del Gobierno en materia de conquista de derechos laborales es «máxima», como ya ha ocurrido en otras normas como la reducción de la jornada laboral, pero ha insistido en que es necesario contar con las empresas para hacerlo.

Seguirá ampliación