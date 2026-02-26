El investigador Lluís Montoliu abre su laboratorio a TVE para revelar sus avances contra el cáncer

El investigador del Consejo Superior de Investigación Científicas (CSIC) y del Centro Nacional de Biotecnología (CNB), Lluis Montoliu, es el gran protagonista de esta semana en Plano General, el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro en RTVE. Una cita especialmente significativa, ya que coincide con la celebración del Día de las Enfermedades Raras, que tiene lugar este 28 de febrero.

Montoliu ha abierto las puertas de su laboratorio a las cámaras de TVE para ofrecer una visión de primera mano sobre los avances científicos más prometedores de los últimos años. El investigador ha explicado la aplicación de la técnica CRISPR, la revolucionaria herramienta de edición genética que está permitiendo avanzar hacia la curación de ciertos tipos de cáncer y que está transformando la medicina tal y como la conocemos.

«La humanidad avanza hacia la medicina más ajustada a las necesidades de casa paciente», ha afirmado Montoliu, subrayando que el futuro pasa por tratamientos personalizados capaces de adaptarse a la biología concreta de cada individuo. Una visión optimista respaldada por años de investigación en enfermedades como el albinismo, la discapacidad o distintas formas de cáncer.

El biólogo del CSIC también ha aprovechado su paso por el programa para elogiar al prestigioso oncólogo Mariano Barbacid, con quien comparte metodología de trabajo en laboratorio con ratones. Montoliu ha destacado el reciente avance de Barbacid hacia su futura curación del cáncer de páncreas, uno de los tumores más letales y con menor tasa de supervivencia, como uno de los hitos científicos más relevantes del momento.

Ambos investigadores representan lo mejor de la ciencia española, una ciencia que, según defiende Montoliu, debe entenderse como un aumento del conocimiento colectivo para que los avances médicos lleguen a todas las personas y a todos los sistemas de salud, sin distinción.