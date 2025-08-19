Una víctima de los incendios en Orense denuncia la falta de medios: «¡Aquí no vino nadie a ayudarnos!»

Los incendios están asolando numerosos territorios españoles en los últimos días y alrededor de 40 focos permanecen activos y poniendo en peligro tanto las casas como la vida de los ciudadanos. Un habitante del municipio de Roblido, en Orense, ha grabado un vídeo que se ha hecho viral de inmediato en el que denuncia la falta de medios y clama al cielo por su situación. «¡Aquí no ha venido nadie a ayudarnos!», comenta, indignado.

«Estamos todos encerrados en Roblido, encerrados por el fuego, intentando entre todos los vecinos y todo el mundo salvar las casas, pero no hay manera», narra el protagonista del vídeo, al mismo tiempo que camina por el pueblo, arrasado por las llamas que cercan algunas de las casas, sin permitir salida. «Nos quedamos sin agua, esto no tiene sentido», relata, con extrema preocupación.

Las imágenes son inequívocas y muestran el abandono al que los habitantes de este pequeño pueblo se han visto sometidos. «¡Estamos encerrados!», grita, antes de culpar a la falta de medios. «Explicadme a mí, que ni un puto camión, ni un puto bombero, me cago en vuestra puta madre», clama. «¡Que aquí no ha venido nadie, ni a ayudar ni nada!», añade, antes de narrar que el fuego les está acorralando. «Ya no tenemos donde escapar ni donde bajar».

Orense mantiene este martes el nivel de alerta 2 por los incendios en toda la provincia, debido a los focos situados en varios puntos de la provincia, que ya ha visto como, sólo en agosto, 70.000 hectáreas se han calcinado, lo que supone más del 7% de la superficie del territorio. Además, se mantienen muchos fuegos activos.

Los incendios de Vilariño, Chandrexa de Queixa, Ginzo de Limia y Oímbra permanecen activos, así como también los de A Mezquita-A Esculqueira, Vilardevós, Larouco-Seadur y Carballeda de Avia y Beade. Por su parte, se encuentran estabilizados los fuegos en Maceda, Vilardevós-.Fumaces y A Trepa, San Cibrao das Viñas-Rante, Agolada-O Sexo, Riós-Trasestrada y Montederramo-Paredes.

En total, en Galicia están desplegados 500 militares de la UME (Unidad Militar de Emergencias), además de cientos de brigadistas, bomberos forestales y voluntarios. En el conjunto de España, se han activado ya cerca de 1.900 efectivos del ejército, con refuerzos procedentes de otras comunidades y de la UE.