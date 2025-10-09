Los chats de la secretaria de Ferraz con Koldo: «El jefe se ha ido sin que le diera el money, ven mañana»

«El jefe se ha ido sin que le diera el money», con esta frase Celia, la secretaria de la Secretaría de Organización de Ferraz, le pedía al entonces asesor de José Luis Ábalos Koldo García que acudiera a la sede del PSOE para hacer retiradas en efectivo.

OKDIARIO ha podido acceder a los anexos del último informe de la UCO con las conversaciones íntegras de José Luis Ábalos, Koldo y su entorno que revelan pagos y transferencias de dinero mientras ocupaban cargos dentro del Partido Socialista.

Una de estas conversaciones se produce el 7 de febrero de 2019 y Koldo le pide reservar a la secretaria de Ferraz una mesa para dos a nombre suyo para Ábalos y otra persona. «Koldo, acabo de leerlo, yo voy esta tarde», le responde la secretaria remitiéndole a otra trabajadora.

Tras ello le pregunta si van a ir a Ferraz a lo que Koldo responde: «No puedo, iré mañana por la mañana». «Lo digo porque he bajado a por el dinero y todavía tengo pendiente tuyo el hotel de Valencia», le expone Celia, que le pide hablar por teléfono.

A continuación, la trabajadora del PSOE vuelve a escribir a Koldo diciéndole: «Hola Koldo… al final el jefe se ha ido sin que le diera el money… si vienes mañana mejor, porque no me gusta tener tanto dinero en el cajón». Koldo responde que al día siguiente iría sin falta a recoger los sobres.

Otra conversación también revela que la secretaria de Ferraz también pagaba dinero en efectivo a Koldo por gastos de viajes: «Buenos días Koldo… acabo de cobrar 1.077 euros que incluyen el viaje de avión de Canarias y otros pequeños gastos de hotel que me pasaste. En principio sólo tengo una factura de 378 euros que me dio directamente Ábalos y que estoy a la espera de la firma. Ya nos comentas si te pasas a recogerlo o envías a alguien».

Koldo responde que enviaría a alguien y que preguntaría por ella. «Si viene por la tarde estará Covadonga (su compañera), pero yo sé lo digo», le advierte Celia, a lo que el ex asesor de Ábalos responde: «Irá ahora, gracias».

Comidas de miles de euros

Las conversaciones intervenidas por la UCO también revelan cómo Ábalos facilitaba a través de Koldo tickets de comidas de miles de euros que se incluían en hojas de gasto.

Las secretarias a veces tenían problemas para calcularlos y en una conversación Celia informa a Koldo de que una de las liquidaciones que le dio su compañera «estaban repetidas»:

«Ya las he separado para hacer las otras que me enviaste, os falta por cobrar 4.512 más 2.605 del restaurante», le dice Celia a Koldo, a lo que responde: «Mil gracias».

Dudas en los gastos

Las conversaciones que ya tiene en su poder el juez también revelan pagos a Koldo y Ábalos de los que dudaban. Celia inició una conversación presentando un desglose de gastos entre los que había un total final a cargo de Koldo de 4.459 euros. La secretaria preguntó si vendrían a la copa de Ferraz o si prefería que enviase un mensajero para que lo firmase el entonces ministro Ábalos.

Koldo respondió que mandaría a alguien a recogerlo, pero expresó su confusión diciendo: «¿Pero yo gasté todo eso?». Celia aclara que son 4.459 euros (descontando los 431 euros), y pregunta de dónde saca esa cifra. Explica que además de esa cantidad, hay que sumar lo que le dieron esa mañana, del cual desconoce la procedencia exacta.

Koldo insiste en que él no ha gastado esa cantidad y asegura que «de ahí hay de José», refiriéndose a Ábalos, a lo que Celia respondió que no estaba al tanto de esa información.

La conversación intervenida por la UCO evidencia una discusión administrativa sobre gastos y pagos pendientes, con aparente descoordinación sobre quién asumió los gastos.

Otros pagos en efectivo

Las conversaciones intervenidas por la UCO revelan que Ábalos también cobraba de otras personas como de un hombre llamado Luis.

El ex ministro le preguntaba: «Luis en la caja no tendrás un morado para darme y te doy yo suelto», a lo que el hombre respondía: «Te miro».

Tras eso, Ábalos le decía que «ya lo tenía todo y que le tenía que dar pasta». «Vente a Etxalar», le pedía Ábalos y Luis respondía: «Tira, ya estaremos».