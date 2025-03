Carmen Pano ha ratificado que entregó en dos visitas 90.000 euros en la sede del PSOE de Ferraz en octubre de 2020 por orden de Víctor de Aldama. La empresaria ha declarado este miércoles en calidad de investigada ante el juez de la Audiencia Nacional. El magistrado Santiago Pedraz investiga un presunto fraude en el IVA en venta de hidrocarburos relacionado con la empresa Villafuel SL. Junto a Carmen Pano también ha comparecido su hija, Leonor González Pano.

Fuentes presentes en la declaración indican a OKDIARIO que ambas se han mostrado tranquilas y han declarado durante más de una hora. Han detallado que el petróleo comercializado pasaba por Venezuela y República Dominicana. Para obtener la licencia del Gobierno de Pedro Sánchez se ha comentado de pasada el chalet que compraron en La Alcaidesa que disfrutó José Luis Ábalos tras pagar varios meses de alquiler. También ha hablado de viajes de Koldo García y Víctor de Aldama a Canarias para impulsar proyectos de fuel. Ha insistido en lo que ya dijo en el Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo.

El juez Pedraz firmó una providencia en el marco de esta causa en la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sostenido que la trama habría cometido un fraude inicialmente cuantificado de 231.727.536 euros entre 2021 y 2024.

Según informes de la UCO aportados a la causa, Carmen Pano ha aparecido relacionada con la trama porque ha constado como apoderada de la comercializadora Combustibles Lucinala SL. Además, consta que Claudio Rivas, uno de los principales investigados junto a Aldama, ha hecho uso de un vehículo titulado por esa sociedad –un Range Rover–, de lo que los investigadores han inferido «que la mercantil podría estar bajo el control de éste».

Lucinala SL, cuyo objeto social es el comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, ha sido una de las sociedades utilizadas por la trama en la estructura diseñada «para canalizar fondos de procedencia delictiva».

Por su parte, Leonor González Pano ha figurado como administradora de la empresa vinculada a la trama Have Got Time SL. Sobre esa mercantil, la UCO ha indicado en sus informes que ha figurado en la lista de morosos de la Agencia Tributaria teniendo una deuda de 64,4 millones de euros relativa al fraude en el sector de los hidrocarburos.

En otro auto de Pedraz se remarcó que los investigados se han servido de mercantiles como Have Got Time para obtener liquidez para, entre otras operativas, adquirir «una propiedad inmobiliaria posteriormente disfrutada por el ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos». Se trata del citado chalet de La Alcaidesa que apunta a un posible favor de la trama al dirigente socialista. Pano y su hija han insistido en esa línea sin aportar más detalles.

Lo mismo ha ocurrido sobre los 90.000 euros. La empresaria ha repetido que su amigo Álvaro Gallego le hizo de chófer. En todo caso, el juez Pedraz no consideró probado esa posible financiación ilegal del PSOE ya que archivó una querella sobre ese tema impulsada por el Partido Popular.

Otras citaciones

Tras la declaración de ambas, aún quedan varias comparecencias por celebrar, como la programada para el 2 de abril, cuando el juez escuchará a Francisca de Santos, al mando de la sociedad Casmar Hidrocarburos SL y a Francisco Javier Rodríguez como supuesto sucesor en el cargo de la primera. Ambos serían, apunta la UCO, testaferros de la trama.

La ronda de declaraciones se cerrará el 3 de abril, cuando el magistrado tome declaración como investigados a otros dos presuntos testaferros: Jaime Salmerón e Iván Castañer. Ese mismo día, el juez escuchará al representante de la empresa Villafuel.