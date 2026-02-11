El PP sobre el cargo del PSOE que apadrinó a la inventora de la baliza V16: «Apunta a un nuevo ‘caso Koldo’»

La portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez, se ha hecho eco este miércoles de la exclusiva publicada el pasado 14 de enero por OKDIARIO con el papel determinante jugado por el líder del PSOE de Pontevedra, David Regades, en el impulso de la sociedad gallega Netun Solutions SL, inventora de la baliza V16.

En sesión de control al Gobierno, Vázquez se ha dirigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para reprocharle la «ausencia de informes independientes», denunciando que «el cambio a las balizas V16 ha favorecido a una red china investigada por blanqueo, a una pequeña sociedad que recibió un macrocontrato para la Guardia Civil y al líder del PSOE en Pontevedra, relacionado con la empresa que impulsó el dispositivo», tal y como publicó OKDIARIO. «Para algunos, el caso balizas apunta a convertirse en un nuevo caso Koldo», ha sentenciado.

Asimismo, Vázquez ha criticado que «los ciudadanos ya han pagado las balizas y un IVA que se cifra en 300 millones de euros, fondos que no irán a la investigación contra el cáncer ni a los enfermos de ELA, sino a sostener la corrupción política del Gobierno de Sánchez», ha apostillado.

Mostrando en el pleno del Congreso una baliza encendida, la portavoz de Interior del Grupo Popular ha lamentado que el Gobierno «obligue a los conductores a comprar una baliza homologada por la DGT, un gasto más para las familias». Además, ha enfatizado que «su luz apenas se ve de día y la batería puede agotarse antes de que llegue la grúa». «Y aunque dijeron que no multarían, ya han empezado a imponer sanciones de 80 euros por no tenerla», ha indicado.

David Regades, secretario general del PSOE en la provincia de Pontevedra, delegado del Consorcio de la Zona Franca de Vigo y ex diputado en el Congreso, fue quien apadrinó el despegue de la empresa inventora de la baliza V16, Netun Solutions SL, que disparó su cifra de negocio con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Regades con los co-fundadores de la creadora de la baliza V16.

Esta sociedad -constituida en 2016 y cofundada por los empresarios ex guardias civiles Jorge Torre y Jorge Costas- contó con el apoyo del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, primero a través de dos aceleradoras de empresas, ViaGalicia (4ª edición-2016) y BFA (Business Factory Auto-2ª edición-2017), y en el año 2018 con la puesta de largo de esta compañía en una nave de 1.150 metros cuadrados de Nigrán (Pontevedra).

Los representantes de esta sociedad, que trabajó primero con balizas ensambladas en China y luego en Zaragoza desde 2020, firmaron con el propio Regades en octubre de 2018 el contrato de alquiler de la nave 6A en el Parque Empresarial Porto do Molle de Nigrán. Con anterioridad, Netun Solutions SL ocupaba una pequeña oficina.

De esta manera, fue Regades quien pilotó aquel desembarco clave de Netun Solutions en dicha nave industrial propiedad del Consorcio, con una superficie de 1.150 metros cuadrados. El propio Regades asistió como autoridad a la presentación de aquella sede -que permitió a la empresa de la baliza V16 experimentar un gran crecimiento- y tomó la palabra durante el acto, teniendo un rol destacado. Esta inauguración tuvo lugar en abril de 2019.

Las cuentas depositadas por la empresa durante estos años en el Registro Mercantil y consultadas por OKDIARIO sirven para comprobar dicho crecimiento tras la mediación del socialista Regades. En concreto, Netuns Solutions SL, que comercializa la baliza desde 2016, cerró aquel ejercicio de 2018 con una facturación total de casi 963.000 euros. Sin embargo, al año siguiente, ya instalada en la nave de Nigrán, terminó 2019 con una cifra de negocio de 4 millones de euros. Un incremento, por tanto, del 315%.