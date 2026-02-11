Llorca acusa al Gobierno de «sabotaje» a Alicante por no financiar el proyecto clave para los regantes

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha acusado este miércoles al Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez de «sabotaje a la provincia de Alicante». El origen de esta acusación estriba, tal como ha desvelado este miércoles OKDIARIO y se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha rechazado financiar el proyecto hídrico clave para que nada menos que 26.000 regantes de la zona metropolitana de Alicante puedan disponer del agua de dos depuradoras que se pierde en el mar, en tanto que a la vez, se muestra dispuesto a financiar trasvases y desaladoras en el Reino de Marruecos, que no sólo no forma de España sino que además es competidor directo de los productos agrícolas españoles y, más concretamente, alicantinos.

El rechazo del Gobierno de Sánchez se ha producido a pesar de que la Generalitat Valenciana ha asumido todo el gasto del proyecto y sólo le ha solicitado al Ejecutivo español que abonase una parte de la ejecución final. En total, poco más de 28,8 millones de euros.

El Gobierno de Sánchez se escuda en la DANA de Valencia, para negar la inversión en el campo de Alicante, porque que según afirma en una misiva el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, la riada está generando «cuantiosas inversiones».

Pero, el Gobierno valenciano lo que entiende del rechazo del de España es que el de Sánchez «quiere castigar a la huerta de Europa» y que quiere hacerlo «ya de forma intencionada». Y ha recordado al respecto de la negativa del Gobierno a financiar esa infraestructura que «parece ser, ahora, que no hay dinero para afrontar las inversiones hídricas en la provincia de Alicante, pero sí lo hay para hacer desaladoras y trasvases en Marruecos».

Se da la circunstancia de que el Ejecutivo de Sánchez apenas tenia que efectuar una inversión de poco más de 28,8 millones de euros para un proyecto que cuesta 150 millones y en una provincia a la que el propio Pedro Sánchez ha situado a la cola en las inversiones de sus Presupuestos Generales del Estado durante la friolera de cuatro años consecutivos. Pero, lo ha rechazado. Y ha sido ese rechazo el que ha generado que el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, en un tono suave pero contundente haya afirmado que: «Creo que es más que evidente que estamos hablando de un sabotaje del Gobierno de España a la provincia de Alicante».