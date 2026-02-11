El Gobierno rechaza financiar un proyecto para regantes de Alicante pero sí desaladoras en Marruecos

El Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez, ha rechazado financiar el proyecto hídrico clave para que nada menos que 26.000 regantes de la zona metropolitana de Alicante puedan disponer del agua de dos depuradoras que se pierde en el mar. El Ejecutivo de Sánchez apenas tenia que efectuar una inversión de poco más de 28,8 millones de euros para un proyecto que cuesta 150 millones y en una provincia a la que el propio Pedro Sánchez ha situado a la cola en las inversiones de sus Presupuestos Generales del Estado durante la friolera de cuatro años consecutivos. El Gobierno se escuda para negar la inversión en Alicante la DANA de Valencia, que según afirma en una misiva el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, está generando «cuantiosas inversiones».

Estos hechos, se producen un mes después de que, tal como publicó OKDIARIO el pasado 14 de enero, el Gobierno de Sánchez financiará trasvases y desaladoras en el reino de Marruecos, uno de los mayores competidores de los agricultores españoles y especialmente de los de la Comunidad Valenciana, tal como se desprendía del punto 54 de la llamada declaración conjunta establecida entre ambos países el 4 de diciembre del pasado año 2025, a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Es decir, que mientras para que el Gobierno de España financie desaladoras y trasvases en Marruecos hay dinero del Gobierno de Sánchez, para un plan que va a permitir que el agua de dos depuradoras de Alicante, en España, no vaya al mar y sea reutilizada por los agricultores alicantinos, no lo hay.

Toda esta situación se produce, además, en un contexto en que el Gobierno de Pedro Sánchez ha efectuado más de una veintena de recortes al trasvase Tajo-Segura. De modo, que el sur de la provincia de Alicante se ha quedado casi sin agua para regar lo que en su día fue la huerta de Europa. Y a ello, ahora se suma la negativa a financiar una iniciativa con la que 26.000 agricultores podrían usar el agua reutilizada para regar campos y garantizar sus productos.

El Plan Vertido Cero es una estrategia de la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Transición Ecológica para evitar que el agua sobrante de las depuradoras de Orgegia y Rincón de León, ambas en Alicante, vertieran al mar. Y facilitar que, por el contrario, esa agua se reutilizara en uso agrícola y urbano. El Gobierno de España incluyó esa iniciativa como un proyecto de interés estratégico. Pero el tiempo ha ido transcurriendo sin que ese mismo Gobierno se asegurase los pertinentes fondos europeos para llevar a cabo el proyecto, según han relatado fuentes de la Generalitat Valenciana. De modo, que al final los fondos se esfumaron y el proyecto se quedó sin hacer.

La Generalitat Valenciana, ante la situación crítica que se estaba generando, se ha dirigido al Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a través de una carta escrita por el conseller de Agricultura, Agua, Pesca y Ganadería, Miguel Barrachina. Lo que Barrachina reflejaba en ese documento era el compromiso del Consell con la infraestructura. Hasta el punto de haber elaborado anteproyecto y proyecto de ejecución. Y, además, comprometerse a financiarlo junto al Ministerio. Por tanto, el Consell priorizaba la necesidad de los regantes a cualquier otra consideración económica.

Así, en esa carta, de fecha 25 de octubre de 2025, Miguel Barrachina recordaba a Hugo Morán que los proyectos citados «están considerados de interés general del Estado». Y que la Generalitat Valenciana había financiado «la redacción de los anteproyectos, proyectos básicos y proyectos de ejecución», lo que, añadía: «Sumado a las acciones complementarias indispensables para la reutilización de aguas, supondrán una inversión total de 27 millones de euros»..

Señalaba expresamente Barrachina que a pesar de que esas obras «son competencia exclusiva del Gobierno central», la Generalitat Valenciana «está dispuesta a incrementar su colaboración financiera». Y ponía a disposición del organismo responsable de la ejecución de la obra una aportación financiera directa adicional «destinada a facilitar el desarrollo de los proyectos».

En concreto, la inversión total ascendía a 154 millones de euros. De ellos, 94,3 millones debían proceder de un préstamo recuperable. 28,8 millones de una financiación máxima de la Generalitat no recuperable. Y otros 28,8 del Ministerio. Además, la Generalitat solicitaba que la propuesta fuera ratificada con la firma de un convenio.

Sin embargo, en una misiva posterior, de 6 de febrero de este 2026, Hugo Morán responde que el Ministerio «está en este momento comprometido con la recuperación de la zona afectada por la DANA con cuantiosas inversiones que cuentan con la prioridad absoluta en nuestros programas presupuestarios». Por tanto, que no.

El Secretario de Estado de Medio Ambiente gana tiempo y señala que él considera que «la vía más adecuada (…) pasa por valorar, en el marco del nuevo ciclo de planificación su posible inclusión bien en el programa operativo FEDER 2021-2027, bien en los nuevos instrumentos de financiación que pueda poner en marcha la Unión Europea». De facto, una manera de alargar el proceso otra vez mientras miles de agricultores siguen el agua en la zona metropolitana de Alicante.