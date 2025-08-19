Paint & Cocktails: el espectáculo dónde la pintura y la música vibran juntas

La actividad libre de pintura llega de nuevo a Madrid, para tratar de suavizar el calor que están teniendo que afrontar todos los madrileños. Un show en el que se combina el arte con la música en un mundo sin reglas ni guías, donde la diversión y la creatividad se convierten en las protagonistas del evento.

La entrada tiene un coste de 70 euros; con ella se incluyen tres cócteles que se sirvan a lo largo del proceso, el acceso para una segunda persona, además de todo el material necesario para realizar la actividad: lienzo, pinturas, delantal para que tú solo te tengas que concentrar en pintar. Los grupos tienen una capacidad de 15 personas.

Más allá de ser un simple taller de pintura, Paint & Cocktails se presenta como una experiencia social pensada para todos los públicos, sin necesidad de conocimientos previos. El objetivo es que cada participante del espectáculo se sienta libre de experimentar con los colores, jugar con las formas y dejarse llevar por la música mientras plasma sus ideas en el lienzo. La atmósfera del evento favorece la interacción entre los asistentes, convirtiéndose en una excelente oportunidad para compartir con amigos, pareja o incluso para conocer gente nueva en un entorno distendido.

La empresa explica así su actividad: “¡Relájate y despierta tu creatividad con Paint & Cocktails en Madrid! “Disfruta de una experiencia única donde pintas a tu ritmo mientras saboreas tres cócteles”, reza el mensaje en la página web.

La propuesta se enmarca dentro de la oferta cultural alternativa de Madrid, que busca innovar en la forma de disfrutar el ocio. Con Paint & Cocktails, el arte se convierte en una experiencia accesible, divertida y memorable, ideal para quienes desean romper la rutina con un plan diferente.

Paint & Cocktails tiene lugar de lunes a jueves en la calle Manuela Malasaña, 31, con una duración de 2 horas aproximadamente. El evento estará acompañado en todo momento de buena música y de un ambiente relajado para desconectar, buscando en todo momento disfrutar del proceso artístico.

¿Cómo llegar?

El espectáculo Paint & Cocktails tendrá lugar en el local Beer Pong Madrid, situado en la calle Manuela Malasaña 31, en pleno barrio de Malasaña. La ubicación es céntrica y de fácil acceso, tanto en transporte público como privado. La forma más cómoda de llegar es a través del metro San Bernardo (líneas 2 y 4), a pocos minutos a pie del recinto.

Otra alternativa cercana es la estación de Bilbao (líneas 1 y 4), igualmente conectada con el área. Para quienes prefieran el autobús, diferentes líneas tienen paradas próximas en la zona de Carranza y San Bernardo, facilitando el desplazamiento.

Si se opta por el coche, se recomienda llegar con tiempo, ya que el barrio suele estar concurrido y el aparcamiento en superficie es limitado, aunque existen parkings públicos en las inmediaciones. El espectáculo se desarrollará de 19:00 a 21:00 horas, invitando a disfrutar de una experiencia artística y musical única.