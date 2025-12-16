Un ladrón magrebí ha sido detenido por los Mossos d’Esquadra después de estar a punto de morir por tragarse una cadena de oro robada a un turista en Barcelona. El detenido, junto a otros tres ladrones de su misma nacionalidad, asaltó a un turista y le arrebató una de las cadenas de oro que portaba. Los cuatro ladrones escaparon en un taxi y uno de ellos decidió tragarse la cadena para esconderla de la Policía. El delincuente se atragantó y habría muerto si uno de sus cómplices no hubiera conseguido extraerle el objeto, aunque la Policía les sorprendió durante el proceso y detuvo a los cuatro delincuentes.

El robo se produjo sobre las 06:45 horas del pasado 13 de diciembre en el paseo de la Barceloneta de la capital catalana, lugar en el que los cuatro ladrones asaltaron al turista en la vía pública.

Mientras tres de los delincuentes distraían a la víctima, un cuarto ladrón le arrancó con violencia a la víctima una de las dos cadenas de oro que portaba del cuello y, acto seguido, otro de los ladrones le sustrajo una segunda. Tras cometer el robo, los delincuentes huyeron del lugar en un taxi.

El ladrón tragó la cadena para esconderla

Ya en el taxi, al ladrón le pareció una buena idea tragarse una de las cadenas de oro robadas para esconderla de la Policía. Sin embargo, la cadena se le quedó atascada y comenzó a ahogarse hasta rozar la muerte.

Fue otro de sus cómplices quien le salvó la vida, extrayéndole con los dedos la cadena de oro que se había tragado minutos antes. Los cuatro ladrones se felicitaban sin saber que el taxista se había asustado y había llamado de inmediato al 112 pidiendo ayuda para el ahogado.

La Policía llegó antes que los sanitarios

Una patrulla de los Mossos d’Esquadra llegó antes que los sanitarios, los policías acudían a un suceso por ahogamiento y encontraron con los cuatro ladrones y la cadena de oro que un turista acababa de denunciar como robada.

La Policía acabó deteniendo a los cuatro ladrones, tras hallar una segunda cadena robada entre las pertenencias de los delincuentes. Los cuatro están acusados de los delitos de robo con violencia y lesiones al turista. El turista recuperó las dos cadenas de oro robadas.