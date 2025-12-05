Un taxista de Vigo acusado de la violación de una cliente en un descampado ha visto este viernes rebajada su condena de 12 a 2 años de prisión, tras alcanzar durante el juicio un pacto con la acusación a cambio de admitir los hechos y pagar 9.000 euros a la víctima.

El acusado pagó la indemnización minutos antes de comenzar el juicio en la Audiencia Provincial de Vigo y admitió su culpabilidad ante el tribunal, pero al finalizar el juicio y salir de la sala, negó los hechos ante los medios de comunicación allí congregados: «Fue una relación consentida».

Finalmente, el tribunal, tal y como había pactado el taxista condenado por violación, le ha impuesto una pena de dos años de prisión, en la que se ha tenido en cuenta la atenuante de reparación del daño, dado que el hombre consignó íntegramente la indemnización fijada para la víctima, 9.000 euros.

El taxista no pisará la cárcel

En la sentencia, el tribunal ha acordado suspender la ejecución de la pena de cárcel durante un periodo de cinco años bajo la condición de que el hombre no cometa nuevos delitos, se someta a un programa de reeducación sexual y no incumpla la orden de alejamiento de la víctima.

El taxista no pisará la cárcel, salvo si incumple alguna de las tres obligaciones. Entonces deberá entrar en prisión.

El taxista se reserva recurrir la sentencia

La sentencia prohibe al taxista condenado por violación desempeñar cualquier oficio en el que pueda tener contacto con menores. Algo que rechaza el condenado alegando que la víctima era mayor de edad cuando se cometieron los hechos, a pesar de que la Ley establece esa prohibición a cualquier condenado por un delito sexual.

La sentencia aún no es firme porque que la defensa del taxista ha anunciado que podría recurrirla para intentar anular la prohibición de acercarse a menores.

Ahora el condenado se declara inocente

El implicado insistió ante el tribunal que no había abusado de nadie y que las relaciones fueron consentidas. Luego, se declaró culpable para poder alcanzar el pacto con la Fiscalía que le pedía 12 años de cárcel por la agresión sexual a la cliente.

Una vez terminado el juicio y dictada la sentencia de dos años de cárcel, el taxista salió de la sala y se proclamó inocente de la violación. «Ella quería, fueron relaciones consentidas» afirmó ante los medios de comunicación allí congregados.

Los hechos tuvieron lugar en agosto de 2024, cuando el taxista transportaba en su vehículo a varios clientes que se fueron bajando durante el trayecto, quedando tan sólo la víctima. En ese momento, el taxista aprovechó para llevarla hasta un descampado, donde agredió sexualmente a la mujer.