La Policía sorprende a un senegalés con 40 relojes falsificados de marcas de lujo en la Playa de Palma

La Policía Local ha sorprendido a un senegalés de 44 años vendiendo 40 relojes falsificados de distintas marcas de lujo en la Playa de Palma.

Según ha informado este cuerpo policial este viernes, la intervención se produjo el pasado 16 de agosto, sobre las 21.15 horas, cuando una patrulla adscrita al dispositivo Setur 25, en funciones de patrulla peatonal, observó a un individuo vendiendo un reloj a un turista en la calle Pare Bartomeu Salvà.

Al darse cuenta de la presencia policial, el comprador huyó del lugar, aunque los agentes pudieron retener al vendedor. Tras identificarlo, inspeccionaron los relojes que llevaba.

El hombre, de origen senegalés, quedó investigado como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial. Los agentes confirmaron que los relojes eran falsificaciones y procedieron a la incautación de 40 modelos de gama alta de marcas de lujo.

El investigado fue informado de su obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea citado. El atestado se remitió al juzgado de guardia y los relojes decomisados quedaron depositados en las dependencias policiales.

Desde la Policía Local han destacado que esta intervención se enmarca en las actuaciones para combatir la venta ambulante ilegal y la falsificación de productos, con el objetivo de proteger tanto a los consumidores como a los derechos de propiedad industrial.