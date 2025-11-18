Parece que en Soto del Real quien manda es Paqui

Resulta absolutamente intolerable, amén de ilegal, castigar a un preso de Soto del Real con seis meses sin poder ver a su familia por el hecho de que la dirección del centro penitenciario, que encabeza Luis Carlos Antón Herrera (sumiso hasta niveles indecentes al PSOE), haya concluido sin pruebas que determinadas personas afines al recluso vendieron las fotos que OKDIARIO publicó de Francisca Muñoz Cano, Paqui, mujer de Santos Cerdán, durante una visita a su marido.

Primero, es absolutamente falso que se haya producido venta alguna, por lo que si todas las conclusiones del centro penitenciario se basan en meras suposiciones que atentan contra la verdad, no cabe otra interpretación que estamos ante una venganza que vulnera los más elementales derechos. Responsabilizar a un recluso de un hecho sin el más mínimo indicio probatorio, sólo porque Paqui, la mujer de Santos Cerdán, haya expresado su malestar por las fotos publicadas es como si la dirección del centro penitenciario castiga a los guardias civiles que pusieron a los perros antidroga a olfatear, cumpliendo con su obligación, las pertenencias de las visitas a la cárcel, también las de Paqui, que, por cierto, arremetió contra los agentes. ¿Serán también sancionados los guardias civiles?

¿Luis Carlos Antón Herrera, el director de la cárcel, ha tomado la decisión de sancionar a un preso a no recibir visitas de sus familiares durante seis meses tras una investigación objetiva o ha recibido órdenes expresas del Ministerio de Interior? Porque si el informe preceptivo ha concluido que hubo una venta de material fotográfico, no será en ningún caso a OKDIARIO, el medio que publicó en exclusiva las imágenes.

De modo que la prisión ha justificado la sanción disciplinaria a un preso con un argumento, en lo que respecta a este periódico, falso de toda falsedad. Tal vez sea que Francisca Muñoz Cano, Paqui, tiene mano en la prisión Soto del Real. Mucha mano, visto lo visto.